«Смотрите, есть другие белорусы». Зачем в 20 веке создавалась белорусская государственность?

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Гражданскую войну со стороны белых поддерживал кто? Как раз Запад, все те, кто сейчас называется НАТО. Не так ли?

Андрей Лазуткин, политолог:

Правильно задаете вопрос. Сегодня оценка этого праздника – это вопрос настоящих отношений с Россией. И они у всех очень разные. Вся антисоветская агитация, которая и у нас, в Беларуси, присутствует, и в других республиках, равно антироссийская. Это обязательный подтекст. Они говорят, что против коммунистов, а подразумевается – еще и против русских, что русские были захватчиками, которые оккупировали всю эту территорию.