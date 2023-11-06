«Смотрите, есть другие белорусы». Зачем в 20 веке создавалась белорусская государственность?

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Гражданскую войну со стороны белых поддерживал кто? Как раз Запад, все те, кто сейчас называется НАТО. Не так ли?
Андрей Лазуткин, политолог:
Правильно задаете вопрос. Сегодня оценка этого праздника – это вопрос настоящих отношений с Россией. И они у всех очень разные. Вся антисоветская агитация, которая и у нас, в Беларуси, присутствует, и в других республиках, равно антироссийская. Это обязательный подтекст. Они говорят, что против коммунистов, а подразумевается – еще и против русских, что русские были захватчиками, которые оккупировали всю эту территорию.
По поводу белорусского государства. Опять же, в школе учат: была система параллельного управления. Были войска Западного фронта, стояли огромные массы солдат. Они не были белорусскими, но они здесь воевали четыре года.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ:
1,5 миллиона, кстати.
Андрей Лазуткин:
Да. И здесь еще была относительно меньшая группа белорусских коммунистов. В ручном режиме власть принимала решения, кого же поддержать и какую здесь создать власть. Спасибо за это, что был выбран именно белорусский проект. А дальше мы задаем вопрос: зачем это все было нужно? С барского плеча нам подарили эту государственность или для какой-то задачи? Задача была. Простая. Формировалась на западной нашей территории некая новая польская государственность, там наши белорусы были на правах холопов, батраков – бесправное меньшинство, которое всячески поляки угнетали. Советской власти надо было показать: смотрите, есть другие белорусы, ваши братья, но которые нормально живут. Своя школа, свой университет, своя наука, свои кадры появляются. Это все ориентировано было против Польши, конечно. И это дало результат в 1939 году.