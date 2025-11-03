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Сувалкский коридор может быть местом конфликта между РФ и НАТО – AgoraVox

03 ноября 2025 10:40
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Сувалкский коридор может быть местом конфликта между РФ и НАТО – AgoraVox-0

Сувалкский коридор рассматривается как потенциальная точка конфликта между Россией и НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AgoraVox.

В случае военного столкновения контроль над этим районом может изолировать страны Балтии от остальной части Североатлантического союза.

Попытка ограничить доступ из Калининграда к Балтийскому морю может привести к серьезной эскалации, сравнимой с Карибским кризисом. 

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью или ограничить транзит в Калининград. В ответ Москва заявила, что обеспечит стабильное сообщение с регионом.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы # Армия

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