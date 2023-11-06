Алексей Сокол: Лукашенко не дал разрушить всё то, что строилось годами!

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос многих людей, которые в 2020 году выступили против власти. Они говорят: БНР – это тоже белорусская республика, почему БССР мы отдаем больше предпочтения? Когда начинаешь рассказывать, что есть определенные принципы государственности, чего никто не вспоминает, когда говорит, что у нас БНР было. Но почему БССР мы больше отдаем предпочтения с исторической точки зрения?

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Все, что мы имеем – это заслуги Октябрьской революции. Это и обретение государственности на советской основе, люди поддержали это решение.