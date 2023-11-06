Алексей Сокол: Лукашенко не дал разрушить всё то, что строилось годами!

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос многих людей, которые в 2020 году выступили против власти. Они говорят: БНР – это тоже белорусская республика, почему БССР мы отдаем больше предпочтения? Когда начинаешь рассказывать, что есть определенные принципы государственности, чего никто не вспоминает, когда говорит, что у нас БНР было. Но почему БССР мы больше отдаем предпочтения с исторической точки зрения?
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Все, что мы имеем – это заслуги Октябрьской революции. Это и обретение государственности на советской основе, люди поддержали это решение.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК КПБ:
Государственность, территориальная целостность. Мы говорим про БССР, но должны понимать, что за период строения БССР мы создали самый крупный фундамент, на котором сейчас наша молодая страна основывается и развивается – индустриальный, промышленный, научно-технический потенциалы. Давайте социальные аспекты возьмем: здравоохранение, образование…
Кирилл Казаков:
Кроме нашей, было еще 14 советских республик. Все они этот период стараются забыть, хотя все то, о чем вы сказали – все это появилось и у них. Центральная Азия – появились государства именно благодаря Октябрьской революции. Можно подкладывать давнюю историю, например, как в Украине великих укров, но все равно это же тоже было у них.
Алексей Сокол:
У них это было, а у нас благодаря нашему Президенту это есть. Мы не приватизировали, не разрушили, не продали. Это народная собственность, это те основы, которые были заложены еще Коммунистической партией на постсоветском пространстве. Глава государства не дал это все разрушить.
Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно». Подробности здесь.