«Нет смысла ломать через колено». Спросили у политологов, как сделать советскую символику трендом

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер. Алена Сырова, СТВ:

Среди молодежи куда более модно вспоминать западных, далеких от нас персонажей. Анастасия Буева, заведующая кафедрой политологии БГЭУ:

Потому что они долго в этом жили. Я всегда говорю: «Хорошо, вы говорите об истории. Придумайте этой истории свою эмблему, символику, добавьте в нее историю, современность, культуру. И тогда вы получите новый современный продукт, с которым вы пойдете в общество».

Кирилл Казаков:

Как можно научиться «маркетологом работать» и «продавать» символы Советского Союза? Андрей Лазуткин, политолог:

Смотря какую задачу вы решаете. Символика наша, государственная, по сути и есть советская, нам не надо что-то придумывать новое. Да, она немножко измененная, но все понимают прекрасно, откуда корни. Это уже снимает все искусственные конструкции, которые надо придумать и самим что-то изобрети. Второй момент – это уличные протесты. Они же выходили не под бело-красно-белым флагом изначально. Это был белый флаг и «3%». И это были протесты против насилия, а не за Польшу, Америку и за что-то еще. Потом, когда маленькая группировка попыталась всех направить на одни рельсы, у них начались проблемы. Националисты попытались возглавить достаточно широкое аморфное движение. Мы должны исходить из этого. У нас не была какая-то «больная» страна, где каждый второй был националистом. Нет смысла ломать этих людей через колено и насильно им что-то объяснять.