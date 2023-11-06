«Нет смысла ломать через колено». Спросили у политологов, как сделать советскую символику трендом
Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.
Алена Сырова, СТВ:
Среди молодежи куда более модно вспоминать западных, далеких от нас персонажей.
Анастасия Буева, заведующая кафедрой политологии БГЭУ:
Потому что они долго в этом жили. Я всегда говорю: «Хорошо, вы говорите об истории. Придумайте этой истории свою эмблему, символику, добавьте в нее историю, современность, культуру. И тогда вы получите новый современный продукт, с которым вы пойдете в общество».
Кирилл Казаков:
Как можно научиться «маркетологом работать» и «продавать» символы Советского Союза?
Андрей Лазуткин, политолог:
Смотря какую задачу вы решаете. Символика наша, государственная, по сути и есть советская, нам не надо что-то придумывать новое. Да, она немножко измененная, но все понимают прекрасно, откуда корни. Это уже снимает все искусственные конструкции, которые надо придумать и самим что-то изобрети.
Второй момент – это уличные протесты. Они же выходили не под бело-красно-белым флагом изначально. Это был белый флаг и «3%». И это были протесты против насилия, а не за Польшу, Америку и за что-то еще. Потом, когда маленькая группировка попыталась всех направить на одни рельсы, у них начались проблемы. Националисты попытались возглавить достаточно широкое аморфное движение. Мы должны исходить из этого. У нас не была какая-то «больная» страна, где каждый второй был националистом. Нет смысла ломать этих людей через колено и насильно им что-то объяснять.
В России другая ситуация. Они начали эту военную операцию, но вопрос, как ее оценивать. В России есть левое довольно сильное направление, есть довольно сильное правое. Одни говорят: «Мы восстанавливаем Советский Союз». А другие говорят: «Мы восстанавливаем Российскую империю». И это противоречие. Потому что вопрос, какие тогда национальные права будут у этого нового государства украинского, как оно планируется? Как мы будем к этим людям обращаться? Это русские, украинцы, придуманные немцами? Что это, как вообще оценивать?
А противник тоже копает глубоко. Формируют новые бригады, например, сегодня украинские. При Порошенко формировались бригады петлюровские, старые всякие названия брались именно из УНР. Сегодня идут уже бригады типа бандеровские. Они берут старые названия, которые были еще во Вторую мировую, и туда их пытаются вставлять. Тоже под конкретную задачу вспоминают символику уже забытую, какие-то корни ищут. Это нормально на самом деле.
Вопрос целеполагания. Нам надо объяснить, что мы какие-то особые, уникальные и самостоятельные и можем жить без России? Или мы хотим показать, что у нас был общий проект, прекрасно работали, и нам помогали, и мы помогали?
Алена Сырова:
Мы это протянули спустя десятилетия.
Андрей Лазуткин:
Вот этим надо гордиться, понимаете? А когда мы пытаемся кого-то еще учить, надо всегда показывать на хороший пример: «Смотрите, с Россией можно работать вот так. И не воевать с ними, а сотрудничать, взаимодействовать, проводить интеграцию».
Читайте также:
«Можна некаторыя моманты і не тлумачыць» – настаўнік распавёў, як сучасныя дзеці ставяцца да 7 лістапада
Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»
«Смотрите, есть другие белорусы». Зачем в 20 веке создавалась белорусская государственность?