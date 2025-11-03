Катар может приостановить поставки СПГ в Европу – в чем причина

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна может прекратить поставки сжиженного природного газа в Европу, если ЕС не пересмотрит свою экологическую политику. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что стандарты ESG слишком жесткие, а достижение нулевых выбросов нереалистично.

Ранее аль-Кааби предупреждал, что с 2027 года новые штрафы за несоблюдение экологических и социальных норм могут затронуть весь катарский экспорт, включая удобрения и нефтехимию, а также инвестиции государственного фонда. В связи с этим Доха рассматривает альтернативные рынки.

Катар занимает третье место по запасам газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США. К 2030 году страна планирует увеличить производство до 142 млн тонн в год.

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