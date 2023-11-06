Павильон с белорусскими смаженками собрал самую большую очередь на выставке в Шанхае

Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. 70 белорусских предприятий представляют свои товары и услуги на VI Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный павильон официально распахнул свои двери для более чем 400 тысяч аккредитованных закупщиков из 150 стран мира. Это абсолютный рекорд экспо. На что делают ставку представители нашей страны на выставке? Материал Константина Герцева из Шанхая.

Без лишних слов, фанфар и фейерверков. Но стильно и проникновенно. Официальное открытие национального павильона прошло, как и положено, в рабочем порядке. На большее просто не было времени: встреча за встречей, экспозиция за экспозицией. Журналистам только и оставалось ловить слова министра буквально на лету.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Бизнес всегда инициирует проекты, поэтому бизнес исходит из соображения окупаемости в первую очередь. Люди смотрят все издержки, которые есть на сегодня, есть цена конечная на рынке. Чтобы быть конкурентоспособным, надо вписаться в конкурентную цену.

«Во всем мире нет, в Китае нет, только в Беларуси» – китайский бизнесмен о белорусском мороженом. Подробнее. Расширить ассортимент отечественных товаров на китайских полках – задача всех без исключения 70 предприятий, представленных на выставке. Причем утешаться продажей сырья – продукта с низкой добавленной стоимостью – далеко не в наших интересах. Компетенции производителей на порядок выше, как и предлагаемая палитра вкусов.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Найти самую оптимальную серединку, будь то производство масла сливочного, мороженого, колбасных изделий, паштетов, консервов. Какие специи, где и чего должно быть больше добавлено – это задача технологов. Над этим сегодня очень плотно работают стороны.

Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию на стримах – выставка импорта в Шанхае. В меню национального павильона – лучшие образцы отечественного пищепрома. Молочная и мясная продукция, кондитерские и мучные изделия, масла, консервы, даже детское питание. Константин Герцев, корреспондент:

Белорусский павильон, он же самый народный: на сковородке у нашего шефа кукурузная лепешка, крем-чиз, ломтик плавленого сыра и говядина. Казалось бы, проще некуда, а очередь как за заморскими деликатесами.

Антон Каленик, шеф-повар:

Им нравится новый вкус, и они приходят целый день. Мы утром жарили домашний вариант смаженки. Мы делали с колбаской и нашим сыром. Я отдал 470 кусочков. Самая длинная очередь по всему павильону была к нам. Так что Беларусь рулит!