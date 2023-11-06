117 белорусов вернулись на Родину из Израиля — их комментарии

В Национальный аэропорт Минск прибыл гуманитарный рейс из Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту граждане Беларуси, эвакуировавшиеся в связи с текущим чрезвычайным положением.

Алина Мычко, корреспондент:

Рейс из Израиля благополучно прибыл в Минск. И хотя разрешение на эвакуацию наших граждан Израиль дал давно, вернуть их из зоны конфликта раньше не позволяли санкции США. Из-за введенных ограничений полеты в Тель-Авив белорусский авиаперевозчик не выполнял уже более двух лет. Однако оставить своих граждан на произвол судьбы – это не про Беларусь. Несколько недель наши дипломаты в сотрудничестве с министерствами и ведомствами двух стран непрестанно работали над преодолением искусственно возведенных барьеров, и вопрос удалось решить.

Для рейса из Израиля в Беларусь был усилен экипаж самолета – гендиректор «Белавиа». Лайнер поднялся в воздух в 12:45. На борт смогли взойти только белорусы, которые связались с нашим диппредставительством в Тель-Авиве и попросили помочь им покинуть страну. Это 117 человек, среди которых девять малышей не старше двух лет. Перед авиаперевозчиком стояла ответственная задача: в условиях боевых действий доставить людей домой невредимыми.

Страшно с ребенком, потому что бомбят, вертолеты летают военные. Слышали какие-то взрывы, полеты. Это достаточно страшно. Спасибо белорусскому посольству, что пошло нам навстречу и сделало документы, чтобы мы могли попасть на этот рейс.

Правительство наше о нас позаботилось. Мы счастливы. До этого мы пытались долететь, брали три билета разных компаний. Все отменяли, и только «Белавиа» помогла нам вернуться на родину.

Убежали преимущественно от очень дискомфортного положения и постоянной надобности ходить в убежище. Я жила в центре страны, у меня не так было проблемно.