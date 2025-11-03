МИД: Беларусь призывает ЕС вернуться к диалогу и снять все незаконные ограничения

Беларусь призывает ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения. Об этом заявил заместитель главы МИД нашей страны Игорь Секрета, выступая в Совете ООН по правам человека в Женеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат отметил, что Беларусь – это социально ориентированное государство, где в центре внимания – человек, его интересы и потребности. В стране эффективно работает развитая система государственно-общественных институтов по защите и поощрению различных категорий прав человека. Система соцзащиты заслуженно остается визитной карточкой Беларуси. Действуют доступные системы здравоохранения и образования, проводится последовательная политика по повышению уровня доходов населения. Эффективность и обоснованность выбранной стратегии подтверждается данными международных рейтингов.

Беларусь имеет один из самых низких показателей материнской, младенческой и детской смертности в мире и входит в число 25 лучших стран для материнства. Как отметил Игорь Секрета, эти показатели могли бы быть еще выше, если бы не введенные Западом санкции в отношении Беларуси, которые нарушают экономические и социальные права не только белорусов, но и граждан других стран.