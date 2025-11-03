В магазинах крупных торговых сетей будет больше товаров белорусской лёгкой промышленности

Расширить взаимодействие отечественных производителей и крупных торговых сетей страны, а также увеличить долю белорусских товаров на прилавках магазинов. Такие цели сегодня стоят перед «Беллегпромом», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, насытить внутренний рынок отечественными товарами – одна из основных задач, которую глава государства поставил перед новым руководителем концерна.

Белорусам активно предлагают альтернативу импортным продуктам. Белорусские товары – качественные и по привлекательным ценам. В нашей стране субъекты розничной торговли обязаны обеспечить наличие отечественных продуктов в продаже. Ассортиментный перечень утвержден постановлением МАРТ и распространяется на все торговые объекты, за исключением брендовых и фирменных магазинов. Однако на практике не все следуют установленным требованиям.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Удельный вес нашего продукта, который производится на предприятиях, таких как Барановичский БПХО, Оршанский льнокомбинат, «Моготекс», «Лента» и многие другие, мы в полках наших магазинов крупнейших сетей занимаем всего лишь 0,2 % удельного веса в объеме поставок на данное предприятие. Соответственно, мы понимаем, что это совершенно недостаточно. Нужно вырабатывать комплексные меры и разговаривать с руководителями непосредственно данных сетей для того, чтобы все-таки мы зашли на полки наших торговых сетей с нашим продуктом, с той ценовой категорией, которая будет устраивать их, с тем качеством, которое, конечно же, будет устраивать их.

Сегодня перед концерном «Беллегпром» стоит непростая задача – поднять отечественную легкую промышленность на более высокий уровень. Чтобы конкурировать с зарубежными производителями и снизить зависимость от импортных поставок, необходима модернизация и перевооружение отечественных предприятий. Активно прорабатывается вопрос и освоения онлайн-торговли. Отметим, продукция «Беллегпрома» пользуется спросом как в нашей стране, так и за рубежом. Ее экспортируют в 50 стран.