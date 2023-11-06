Член Молодёжного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Если брать молодежь, то для них это маленький стишок: «Красный день календаря, день 7 ноября». Они этот стишок знают и в такой шуточной форме воспринимают. Но для этого советская власть оставила след для потомков – памятники. И наш Президент правильно подчеркнул, что мы единственная страна, которая отмечает это и считает действительно великим праздником. Второй момент – мы оставили все памятники, стараемся их поддерживать в надлежащем состоянии. Даже привели в порядок памятник на площади Независимости. Мы готовимся. И памятники как символ определенных событий.