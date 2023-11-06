Прямой эфир

Член Молодёжного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября

06 ноября 2023 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Член Молодёжного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября-1

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Если брать молодежь, то для них это маленький стишок: «Красный день календаря, день 7 ноября». Они этот стишок знают и в такой шуточной форме воспринимают. Но для этого советская власть оставила след для потомков – памятники. И наш Президент правильно подчеркнул, что мы единственная страна, которая отмечает это и считает действительно великим праздником. Второй момент – мы оставили все памятники, стараемся их поддерживать в надлежащем состоянии. Даже привели в порядок памятник на площади Независимости. Мы готовимся. И памятники как символ определенных событий.

Член Молодёжного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября-4

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Есть те, которые не понимают и не знают, как зовут Ленина Владимира Ильича. И не знают скульптора [памятника на площади Независимости – прим. ред.].

Читайте также:

Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»

«Смотрите, есть другие белорусы». Зачем в 20 веке создавалась белорусская государственность?

Алексей Сокол: Лукашенко не дал разрушить все то, что строилось годами!

# Праздничные даты # общество # Вадим Лакиза # Евгений Нищименко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что собой представляют молодые политологи? Рассказала Анастасия Буева
06 ноября 2023 16:55

Что собой представляют молодые политологи? Рассказала Анастасия Буева

Алексей Сокол: Лукашенко не дал разрушить всё то, что строилось годами!
06 ноября 2023 16:25

Алексей Сокол: Лукашенко не дал разрушить всё то, что строилось годами!

Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»
06 ноября 2023 16:11

Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»