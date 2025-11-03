Прямой эфир

Почти 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года

03 ноября 2025 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь демонстрирует открытость и дружелюбие. С начала 2025 года в нашу страну по безвизу прибыли почти 200 тысяч иностранцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство путешественников приехали из Литвы, Латвии и Польши. Напомним, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно. Беларусь готова удовлетворить вкусы самого искушенного гостя. 

К слову, ноябрь в стране объявлен месяцем охотничьего туризма. Подробности здесь.

# Туризм # Иностранцы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: Беларусь призывает ЕС вернуться к диалогу и снять все незаконные ограничения
03 ноября 2025 10:59

МИД: Беларусь призывает ЕС вернуться к диалогу и снять все незаконные ограничения

В Беларуси намолочено 10,4 млн тонн зерна с учётом рапса и кукурузы
03 ноября 2025 10:43

В Беларуси намолочено 10,4 млн тонн зерна с учётом рапса и кукурузы

В магазинах крупных торговых сетей будет больше товаров белорусской лёгкой промышленности
03 ноября 2025 10:41

В магазинах крупных торговых сетей будет больше товаров белорусской лёгкой промышленности