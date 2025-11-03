Почти 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года

Беларусь демонстрирует открытость и дружелюбие. С начала 2025 года в нашу страну по безвизу прибыли почти 200 тысяч иностранцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство путешественников приехали из Литвы, Латвии и Польши. Напомним, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно. Беларусь готова удовлетворить вкусы самого искушенного гостя.