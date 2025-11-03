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Четыре большегруза столкнулись в России: среди погибших и пострадавших есть белорусы

03 ноября 2025 11:00
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Граждане Беларуси и Китая – среди погибших и пострадавших в крупном ДТП в Иркутской области. В Куйтунском районе столкнулось четыре большегруза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре большегруза столкнулись в России: среди погибших и пострадавших есть белорусы-2

Известно о трех погибших и двух пострадавших. Губернатор российского региона Игорь Кобзев заявил, что о произошедшем уже проинформировали МИД Беларуси. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем.

# Беларусь-Россия # Россия # Авария

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