Четыре большегруза столкнулись в России: среди погибших и пострадавших есть белорусы

Граждане Беларуси и Китая – среди погибших и пострадавших в крупном ДТП в Иркутской области. В Куйтунском районе столкнулось четыре большегруза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о трех погибших и двух пострадавших. Губернатор российского региона Игорь Кобзев заявил, что о произошедшем уже проинформировали МИД Беларуси. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, медики, сотрудники полиции, которые разбираются в произошедшем.