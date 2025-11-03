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Сильное землетрясение в Афганистане – погибли не менее 20 человек

03 ноября 2025 11:01
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Не менее 20 человек стали жертвами сильного землетрясения в Афганистане. Еще более 300 получили ранения. Мощные толчки магнитудой более шести баллов ощущались также в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Пакистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильное землетрясение в Афганистане – погибли не менее 20 человек-2

Сообщается о многочисленных разрушениях. Пострадал один из мировых культурных памятников – афганская святыня Голубая мечеть. 9 провинций страны остались без электричества. Военные и группы экстренной помощи проводят операции по спасению людей, транспортировке раненых и оказанию помощи жителям. В районы, наиболее пострадавшие от стихии, переброшены бригады медиков, больницы приведены в состояние повышенной готовности.

# Землетрясение

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