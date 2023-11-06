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Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»

06 ноября 2023 16:11
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Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Октябрьская революция дала возможность создать независимую Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Революция в России повлияла на революции в Австро-Венгрии и Пруссии, появилось и сербско-хорватско-словенское государство, и отдельная независимая Венгрия. Мы можем говорить, что эта революция после шагала по Европе. Она же дала независимость всем этим странам. Почему они об этом не вспоминают?

Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»-4

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Я думаю, они это очень четко помнят, это невозможно стереть из истории. То, что революция 1917 года, Октябрьская революция, оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно. Это не надо повторять. Для нашей сегодняшней страны, Республики Беларусь, это одно из самых значимых событий. До 1917 года разве мы можем говорить о национальном государстве? Да, во время немецкой оккупации большинством населения не было поддержано. Но даже в истории белорусской государственности этот период очень четко расписан. Но 1 января мы, кстати, будем отмечать 105 лет с образования ССРБ. В конце декабря будет круглый стол, и на республиканском уровне мы отметим. Впервые национальная форма белорусской государственности. И то, что мы живем сегодня в суверенной независимой Беларуси, имеем Конституцию, в ней имеются статьи 15, 54, где все исторические формы государственности вспоминаются (важнейшее – история Великой Отечественной войны), – это заслуга Октябрьской революции. Поэтому и такое отношение.

Вадим Лакиза добавил, что к передаче, посвященной 7 ноября, он готовился особенно. Он связался с авторами учебников истории, исторических пособий, педагогами в школах, вузах страны. И все они отметили значимость Октябрьской революции.

# Праздничные даты # общество # Кирилл Казаков # Вадим Лакиза # Фотофакт

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