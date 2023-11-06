Вадим Лакиза: «Октябрьская революция оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно»

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ: Октябрьская революция дала возможность создать независимую Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Революция в России повлияла на революции в Австро-Венгрии и Пруссии, появилось и сербско-хорватско-словенское государство, и отдельная независимая Венгрия. Мы можем говорить, что эта революция после шагала по Европе. Она же дала независимость всем этим странам. Почему они об этом не вспоминают?

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Я думаю, они это очень четко помнят, это невозможно стереть из истории. То, что революция 1917 года, Октябрьская революция, оказала огромнейшее влияние на ход мировой истории – это бесспорно. Это не надо повторять. Для нашей сегодняшней страны, Республики Беларусь, это одно из самых значимых событий. До 1917 года разве мы можем говорить о национальном государстве? Да, во время немецкой оккупации большинством населения не было поддержано. Но даже в истории белорусской государственности этот период очень четко расписан. Но 1 января мы, кстати, будем отмечать 105 лет с образования ССРБ. В конце декабря будет круглый стол, и на республиканском уровне мы отметим. Впервые национальная форма белорусской государственности. И то, что мы живем сегодня в суверенной независимой Беларуси, имеем Конституцию, в ней имеются статьи 15, 54, где все исторические формы государственности вспоминаются (важнейшее – история Великой Отечественной войны), – это заслуга Октябрьской революции. Поэтому и такое отношение.

Вадим Лакиза добавил, что к передаче, посвященной 7 ноября, он готовился особенно. Он связался с авторами учебников истории, исторических пособий, педагогами в школах, вузах страны. И все они отметили значимость Октябрьской революции.