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Вадим Лакиза: первый праздник Октябрьской революции отметили еще в 1918-м

06 ноября 2023 17:49
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Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:
Многие эксперты говорят: почему бы нам не сделать и 1 января государственным праздником, потому что создан был БССР. Понятно, что здесь Новый год, много разных историй. Но все же, об этом говорят. Потому что день создания БССР – тоже, по сути, один шаг до создания Республики Беларусь. Той, которая есть.

Вадим Лакиза: первый праздник Октябрьской революции отметили еще в 1918-м-1

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Если статистику поднять, сравнить с другими государствами, у нас меньше государственных праздников, чем у других. И в отношении 1 января – тут Новый год. Если мы вернемся ко Дню народного единства, 17 сентября, сколько раз нам говорили: да не надо 17 сентября, почему, как. А это один из государственных праздников, который стоит на уровне 9 Мая, 3 июля, Дня Независимости. А День Октябрьской революции – это традиции. Они были всегда. Первый праздник в 1918-м был отмечен. И дальше каждый год, и во время войны, помнили и отмечали.

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# История # общество # Вадим Лакиза # Кирилл Казаков # Фотофакт

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