Вадим Лакиза: первый праздник Октябрьской революции отметили еще в 1918-м

Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Многие эксперты говорят: почему бы нам не сделать и 1 января государственным праздником, потому что создан был БССР. Понятно, что здесь Новый год, много разных историй. Но все же, об этом говорят. Потому что день создания БССР – тоже, по сути, один шаг до создания Республики Беларусь. Той, которая есть.