Что собой представляют молодые политологи? Рассказала Анастасия Буева

Новости Беларуси. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси? И как коммунистическую философию трактуют школьникам? История Октябрьской революции стала темой ток-шоу «По существу». 6 ноября на площадке программы собрались специалисты из разных сфер.

Анастасия Буева, заведующая кафедрой политологии БГЭУ:

Наша молодежь, будущие политологи создали у нас проект «Молодежь дорогами истории», который получил грант Президента Республики Беларусь в сфере молодежной политики. В рамках этого проекта они создали клуб «Молодые аналитики Беларуси». Это очень грамотные политологи, которые рассматривают историю не только с точки зрения одной стороны, из большого потока информации они выбирают объективные сведения.

Кирилл Казаков, СТВ:

А как сделать так, чтобы их слушали?

Анастасия Буева:

Если молодежь сама создает клуб, сама идет к молодежи, то ее слушают. Есть классическая мудрость: научи работать троих – и будут работать тысячи. Советская мудрость. Когда я пришла, нас собралось несколько человек, теперь они сами идут и разговаривают.

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