Для рейса из Израиля в Беларусь был усилен экипаж самолёта – гендиректор «Белавиа»

В Национальный аэропорт Минск прибыл гуманитарный рейс из Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту граждане Беларуси, эвакуировавшиеся в связи с текущим чрезвычайным положением.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Получено было от израильских властей разрешение на выполнение одного единственного рейса. С условием того, что мы из Минска в Тель-Авив никого не везем, а обратно можно выполнить рейс с пассажирами без груза. Безусловно рейс необычный, длительный. Поэтому был усилен экипаж, мы предварительно смотрели время выполнения, когда меньше каких-либо рисков, а они действительно были. Когда садились в аэропорте Бен-Гурион, перед этим видели истребители F-16 ВВС Израиля. Самое главное, все нормально – рейс был подготовлен и усилен экипаж. Все справились: экипаж, бортпроводники. Все нормально.