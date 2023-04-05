Как прошёл первый день визита Лукашенко в Москву? Показываем в деталях

Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь. Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Подробности встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства – в репортаже нашего политического обозревателя Алены Сыровой. О грядущей встрече со своим российским коллегой президент рассказал во время Послания и подогрел интерес к белорусско-российской повестке. Широкая общественность знала о запланированном на 6 апреля заседании Высшего госсовета, но, очевидно, у лидеров накопилось немало вопросов, требующих детальной проработки вне широкого формата.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В принципе, будучи мало-мальски погруженным в повестку, но не зная точно, можно было предположить, о чем сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин будут говорить. Достаточно взглянуть хотя бы на график двух лидеров. В ожидании главы нашего государства Владимир Путин успел провести заседание Совета безопасности и встретиться с иностранными дипломатами в Кремле. И логично, что чуть позже он продолжил говорить о международной обстановке и безопасности, но уже Союзного государства с ближайшим союзником.

К дополнению к прошлонедельной новости о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия сегодня появилась информация о начале учения ВВС и ПВО нашей страны на полигоне рядом с польской границей. Словом, фон для переговоров весьма красноречивый.

«Предотвратить шаги западных государств». Какие темы в повестке встречи президентов Беларуси и России? Читайте здесь.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Неслучайно встреча президентов Беларуси и России происходит в тот момент, когда в Китай поехали эмиссары Евросоюза и Макрон. Это не просто так, эти люди всегда пытаются найти свою выгоду и решить свои задачи. Поэтому координация действий союзников, обоснование тех задач и решений, которые были приняты раньше, выработка последовательности их реализации – это необходимость сегодняшняя. Что касается содержательной части, не вызывает сомнения, что речь будет идти в том числе и о безопасности (и военной безопасности). Но надо отдать должное, основные вопросы в этой области сегодня между нашими государствами – Беларуси и России – решены. Скорей всего, речь будет идти об импортозамещении. Читайте также: «Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина? Путин на встрече с Лукашенко: очень много сделано в нашей работе по всем направлениям Лукашенко на встрече с Путиным: союзные программы реализованы почти на 80% Обменялись главы государств и краткими мнениями по повестке друг друга – недавняя поездка Путина в Тулу и Послание президента Беларуси народу. Александр Лукашенко дал свою оценку открыто. Лукашенко: сегодня хлеб некуда девать в России! Когда такое было? Читайте здесь.

Об этом Владимир Путин решил не говорить публично, все же сфера стратегически важная и очень чувствительная для России.

Владимир Путин, президент России:

Смотрел и слушал ваше Послание – самое главное. Алена Сырова:

Журналисты покинули зал, а главы государств удалились на тет-а-тет. Об итогах наверняка узнаем уже завтра. Несмотря на то что изначально повестку встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина характеризовали как не имеющую прямого пересечения с той, что будет на заседании Высшего госсовета, сегодняшние переговоры можно считать частью подготовки к ВГС. Вы же не думаете, что лидеры упустят возможность сверить часы и данные по тому, как правительства воплощают в жизнь в том числе и их договоренности? Петровский: мы должны более активно продвигать белорусскую продукцию на рынке России. Подробности здесь.