«Предотвратить шаги западных государств». Какие темы в повестке встречи президентов Беларуси и России?

Из сообщений пресс-служб глав государств известно, что президенты обсудят широкий блок вопросов. Безопасность и экономическая независимость – одни из главных тем. В условиях агрессивной санкционной политики недружественных государств критически важным направлением сотрудничества остается импортозамещение. Эксперты уверены, речь как о высоких технологиях, так и о военной промышленности, в частности авиастроении. Сегодня обеспечение технологической самостоятельности – важное условие сохранения суверенитета.

Петр Петровский, политолог:

После введения санкций, экономической агрессии фактически перед Беларусью и Россией стоит вопрос замещения тех выпавших импортированных технологий, которые раньше закупались на Западе, в недружественных странах. Для президентов сегодня главное – провести ревизию. Прошел год с момента, когда был старт импортозамещения. Чего добились, до чего дошли? И, самое главное, где должны что-то быстренько подправить? Как подправить, чтобы темпы не просто не снижались, а чтобы мы усилили темпы, чтобы не было пробуксовки?

Одна из задач встречи двух лидеров – координация действий союзников. Международная обстановка меняется ежедневно, потому действовать, как неоднократно замечал Александр Лукашенко, надо на опережение. Согласования требует вопрос безопасности.