«Предотвратить шаги западных государств». Какие темы в повестке встречи президентов Беларуси и России?

В Кремле 5 апреля пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кремле 5 апреля пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из сообщений пресс-служб глав государств известно, что президенты обсудят широкий блок вопросов. Безопасность и экономическая независимость – одни из главных тем. В условиях агрессивной санкционной политики недружественных государств критически важным направлением сотрудничества остается импортозамещение. Эксперты уверены, речь как о высоких технологиях, так и о военной промышленности, в частности авиастроении. Сегодня обеспечение технологической самостоятельности – важное условие сохранения суверенитета.
Петр Петровский, политолог:
После введения санкций, экономической агрессии фактически перед Беларусью и Россией стоит вопрос замещения тех выпавших импортированных технологий, которые раньше закупались на Западе, в недружественных странах. Для президентов сегодня главное – провести ревизию. Прошел год с момента, когда был старт импортозамещения. Чего добились, до чего дошли? И, самое главное, где должны что-то быстренько подправить? Как подправить, чтобы темпы не просто не снижались, а чтобы мы усилили темпы, чтобы не было пробуксовки?
Одна из задач встречи двух лидеров – координация действий союзников. Международная обстановка меняется ежедневно, потому действовать, как неоднократно замечал Александр Лукашенко, надо на опережение. Согласования требует вопрос безопасности.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Война информационная, политическая и идеологическая идет на всех фронтах. И вот здесь именно координация деятельности и усилий союзников в области политической может позволить предотвратить определенные шаги западных государств, наших противников по отношению к Союзному государству. В качестве одной из задач может рассматриваться уточнение Концепции безопасности Союзного государства, потому что она принята несколько лет назад и сегодня уже требует определенных уточнений. И те события, которые произошли, те события, которые разворачиваются рядом с нами в Украине, в Европе, требуют уточнения этих вопросов.
Напомним, встречу с российским коллегой наш президент анонсировал во время Послания к народу и парламенту. Президенты пообщаются накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства. Оно пройдет завтра, 6 апреля. Одна из ключевых тем – разработка Концепции безопасности. Пришло время сверить часы в том числе в рамках союзных программ: как реализуют основные положения и где требуются корректировки? На заседании подведут итоги 2022 года, также будут определены планы на предстоящий период.