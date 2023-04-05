Путин на встрече с Лукашенко: очень много сделано в нашей работе по всем направлениям

Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь. Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы.