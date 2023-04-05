Путин на встрече с Лукашенко: очень много сделано в нашей работе по всем направлениям

Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь. Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы.
Владимир Путин, президент России:
Должен сказать, что очень много сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. Все-таки, по нашей статистке, объем товарооборота у нас за год на 12 % вырос, но в абсолютных величинах он впечатляет, конечно. По нашей статистике, 45 миллиардов долларов, по вашей – даже почти 50 миллиардов.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
С услугами.
Владимир Путин:
С услугами, может быть. То есть это серьезный такой результат нашей совместной работы. Ну и много других вопросов, связанных с союзным строительством. Спасибо, что приехали именно сегодня вечером, накануне. Это даст нам возможность в спокойной, непринужденной обстановке поговорить.
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