Лукашенко: наша задача – не дать превратить искусственный интеллект в оружие массового поражения
В Астане состоялся саммит ЕАЭС. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. Александр Лукашенко обозначил предельно четкую позицию Минска: время деклараций прошло, союз должен давать конкретный результат. И его должны ощущать люди, предприятия и экономика в целом.
Предложения Первого приняты. С Тунисом и Сербией запустили переговоры по входу в нашу зону свободной торговли. Международное позиционирование союза – одно из четырех предложений Первого на сегодняшнем саммите.
Еще один пункт повестки – решение о финансировании совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе. Озвучен тоже нашим главой государства. Цифровизация должна стать локомотивом развития, а сотрудничество в области промышленности надо снимать с ручника и отказываться от барьеров. Кардинально пересмотреть действующие подходы.
Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике и назвал базовые цели ЕАЭС.
ЕАЭС – союз амбициозных задач, но теперь должен стать и интеграцией серьезных компромиссов. Как бы ни пытались девальвировать ценность евразийской интеграции (то игрушкой Кремля называли, то союзом просоветских ретроградов), интеграция набирает силу. А учитывая укрепление позиций стран Глобального Юга, к ЕАЭС интерес не угасает.
Владимир Путин, Президент России:
Плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств – участников нашего объединения, способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран. Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей «пятерки». И это говорит само за себя.
Суммарный объем промышленного производства в Евразийском союзе увеличился на 1,6 %, сельхозпроизводство – на 4,6 %, строительство – на 4,2 %. Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов.
Каждый саммит – знаковая встреча, но сегодня еще и символическая. 29 мая – день рождения евразийской интеграции. В поздравительном тоне начал свою речь Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Присоединяюсь к прозвучавшим поздравлениям с Днем ЕАЭС. Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения.
Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении Президента Казахстана главам государств союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению, развитию искусственного интеллекта. С одной стороны это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности.
Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении союза являются ключевыми.