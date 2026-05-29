Лукашенко: наша задача – не дать превратить искусственный интеллект в оружие массового поражения

В Астане состоялся саммит ЕАЭС. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. Александр Лукашенко обозначил предельно четкую позицию Минска: время деклараций прошло, союз должен давать конкретный результат. И его должны ощущать люди, предприятия и экономика в целом. Предложения Первого приняты. С Тунисом и Сербией запустили переговоры по входу в нашу зону свободной торговли. Международное позиционирование союза – одно из четырех предложений Первого на сегодняшнем саммите. Еще один пункт повестки – решение о финансировании совместных кооперационных проектов в агропромышленном комплексе. Озвучен тоже нашим главой государства. Цифровизация должна стать локомотивом развития, а сотрудничество в области промышленности надо снимать с ручника и отказываться от барьеров. Кардинально пересмотреть действующие подходы. Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике и назвал базовые цели ЕАЭС.

ЕАЭС – союз амбициозных задач, но теперь должен стать и интеграцией серьезных компромиссов. Как бы ни пытались девальвировать ценность евразийской интеграции (то игрушкой Кремля называли, то союзом просоветских ретроградов), интеграция набирает силу. А учитывая укрепление позиций стран Глобального Юга, к ЕАЭС интерес не угасает. Владимир Путин, Президент России:

Плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств – участников нашего объединения, способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран. Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей «пятерки». И это говорит само за себя. Суммарный объем промышленного производства в Евразийском союзе увеличился на 1,6 %, сельхозпроизводство – на 4,6 %, строительство – на 4,2 %. Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов.

Каждый саммит – знаковая встреча, но сегодня еще и символическая. 29 мая – день рождения евразийской интеграции. В поздравительном тоне начал свою речь Президент.