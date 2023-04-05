Лукашенко на встрече с Путиным: союзные программы реализованы почти на 80%

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами добросовестно еще, наверное, года полтора-два тому назад определили, что в рамках строительства Союзного государства нам предстоит многое сделать. Тогда мы наметили 28 союзных программ. 28 союзных программ. Те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению, здесь как раз вы сказали: если мы не можем, чего мы топчемся на одном месте, давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ. Почти на 80 % они реализованы в основном правительствами. Ну и вот наши частые встречи, журналисты на это часто обращали внимание, как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при выполнении программ. Если где-то они споткнулись, уперлись, правительства, мы сразу встречались и принимали решения, давали им ход для реализации этих программ.