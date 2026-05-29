Лукашенко анонсировал визит доверенного лица Макрона

В Астане состоялся саммит ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность – и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета. Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. Александр Лукашенко заявил прямо: ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Ближневосточный кризис уже спровоцировал дефицит топлива, сырья и удобрений, а значит, давление на экономики будет только усиливаться. Именно поэтому, подчеркнул белорусский лидер, ЕАЭС обязан ускоряться и переходить к более глубокой промышленной кооперации.

У конфликта в Персидском заливе вряд ли лишь национальные и религиозные причины. Энергетике США необходим уран Ирана, и там же расположен перекресток логистических путей. Это удар по всей международной торговле.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств Союза в 2026-2027 годах составят около 2,5 %. Несмотря на нестабильность и волатильность глобальных рынков, товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 95 миллиардов долларов. В текущем году мы ожидаем увеличение объемов взаимной торговли на более чем 6 %, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов. Емкость рынка ЕАЭС – около 1,5 миллиарда долларов. А если бы смогли вернуться к проекту «интеграция интеграций», то Евразия была бы центром мирового притяжения. А так пока точка бифуркации для мирового конфликта. Недавно состоялся телефонный разговор Лукашенко с Макроном. По инициативе французской стороны. Подробности сегодня услышали из уст Первого. Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном. Читайте здесь. Прошедшие ядерные маневры, во время которых филигранно отработали не только военные, но впервые и совместные действия политическое руководство – центры принятия решений. На Елисейских полях появилось зерно разума. Без Беларуси архитектура Европы рассыпется. Готовы к диалогу с Минском, причем уже по отработанному сценарию с американцами. Париж не опоздал.