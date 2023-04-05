«У многих есть двое и трое детей». Часто ли белорусы оформляют отношения после гражданского брака?

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района г. Минска:

Конечно, безусловно, это ежедневно происходит у нас. У многих есть двое и трое детей. Когда касается, возможно, с одним супругом что-то по здоровью, тогда они начинают задумываться, кем она является. Даже, может быть, в больницу могут не пропустить, потому что она сегодня ему никто. Потом начинаются вопросы, что как нам заключить брак, пока он находится в учреждении здравоохранения. У кого есть дети, то, конечно, все равно в будущем они, думая о детях, заключают брак. Хотя, в принципе, есть же такая процедура установления отцовства, когда граждане не состоят в браке, рожают детей, но в свидетельстве о рождении указан биологический отец ребенка. Имеет место быть, но в дальнейшем в основном эти пары заключают все-таки брак. У кого-то рождаются вторые, но кто-то, конечно, расходится. Тем не менее все равно потом начинается, когда касается имущества, если, не дай бог, что-то случилось, у кого-то из них уже другие семьи. Потом все равно возникать начинают вопросы. Брак же у нас что? Это добровольный союз мужчины и женщины. Для чего они создают его? Для создания, конечно, семьи, и имеют одинаковые права и обязанности. Конечно, кто не заключает брак, они, в принципе, живут той же жизнью, только нет документа – этого свидетельства о браке. Мы же обращаем внимание как работники ЗАГСа: когда приходят люди, все равно в основном, я бы сказала, в большей степени, конечно, хотят заключать брак как мужчины, так и женщины. Не могу сказать, что только женщины этого хотят. Многие ребята приходят и говорят: «Как нам сделать сюрприз, что мы зашли подать заявление. Она даже не знает, что я планирую сделать ей предложение и подать заявление». Есть и такие.