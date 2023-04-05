«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?

Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь. Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы.

Встреча президентов началась позже запланированного. Журналисты рассчитывали в качестве компенсации получить громкие заголовки.

Александр Григорьевич, а как думаете, вы сегодня до скольки будете? Раз переговоры так поздно начались. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как Бог пошлет! Но прежде чем успели спросить сами – получили вполне земной и человеческий вопрос от Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Вы хоть перекусили что-нибудь?

– Все хорошо, принимают отлично, Александр Григорьевич! О хлебе, кстати, чуть позже продолжили разговор два лидера. Во время протокольной встречи речь зашла об этом, но начал разговор Александр Лукашенко с деталей.

Александр Лукашенко:

Я говорю: уставший президент. Куда вы смотрите? Владимир Путин, президент России:

Нормально, надо немножко работать… Надо отрабатывать зарплату. Тему зарплат развили через несколько минут, правда, уже в другом контексте.