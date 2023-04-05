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«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?

05 апреля 2023 20:11
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Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь. Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы.

«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?-1

Встреча президентов началась позже запланированного. Журналисты рассчитывали в качестве компенсации получить громкие заголовки.

«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?-4

Александр Григорьевич, а как думаете, вы сегодня до скольки будете? Раз переговоры так поздно начались.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Как Бог пошлет!

Но прежде чем успели спросить сами – получили вполне земной и человеческий вопрос от Александра Лукашенко.

«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?-7

Александр Лукашенко:
Вы хоть перекусили что-нибудь?
– Все хорошо, принимают отлично, Александр Григорьевич!

О хлебе, кстати, чуть позже продолжили разговор два лидера. Во время протокольной встречи речь зашла об этом, но начал разговор Александр Лукашенко с деталей.

«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?-10

Александр Лукашенко:
Я говорю: уставший президент. Куда вы смотрите?

Владимир Путин, президент России:
Нормально, надо немножко работать… Надо отрабатывать зарплату.

Тему зарплат развили через несколько минут, правда, уже в другом контексте.

«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?-13

Александр Лукашенко:
Отталкиваясь от ваших слов, что зарплату надо отрабатывать, мы с вами добросовестно еще, наверное, года полтора-два тому назад определили, что в рамках строительства Союзного государства нам предстоит многое сделать. Читайте далее.

Поэтому мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами. Готовясь к этому мероприятию, заметил, что это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов.

Лукашенко: сегодня хлеб некуда девать в России! Когда такое было? Подробности здесь.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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