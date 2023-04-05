«Надо отрабатывать зарплату». Как началась встреча Лукашенко и Путина?
Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь. Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы.
Встреча президентов началась позже запланированного. Журналисты рассчитывали в качестве компенсации получить громкие заголовки.
Александр Григорьевич, а как думаете, вы сегодня до скольки будете? Раз переговоры так поздно начались.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Как Бог пошлет!
Но прежде чем успели спросить сами – получили вполне земной и человеческий вопрос от Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Вы хоть перекусили что-нибудь?
– Все хорошо, принимают отлично, Александр Григорьевич!
О хлебе, кстати, чуть позже продолжили разговор два лидера. Во время протокольной встречи речь зашла об этом, но начал разговор Александр Лукашенко с деталей.
Александр Лукашенко:
Я говорю: уставший президент. Куда вы смотрите?
Владимир Путин, президент России:
Нормально, надо немножко работать… Надо отрабатывать зарплату.
Тему зарплат развили через несколько минут, правда, уже в другом контексте.
Александр Лукашенко:
Отталкиваясь от ваших слов, что зарплату надо отрабатывать, мы с вами добросовестно еще, наверное, года полтора-два тому назад определили, что в рамках строительства Союзного государства нам предстоит многое сделать. Читайте далее.
Поэтому мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами. Готовясь к этому мероприятию, заметил, что это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов.
Лукашенко: сегодня хлеб некуда девать в России! Когда такое было? Подробности здесь.