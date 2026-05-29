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От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира

29 мая 2026 17:10
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Новый этап межпартийного диалога. Белорусская партия «Белая Русь» расширяет географию международного сотрудничества. Ряд соглашений подписан на площадке второй межпартийной конференции, которую в этом году принимал Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира-2

Сегодня в программе форума значились выездные мероприятия. Иностранные гости познакомились с жизнью на селе. Делегации посетили агрогородок Остромечево, который первым в Брестской области получил статус «Деревня будущего». Здесь не хуже чем в городе: есть все для комфортной жизни: социальная инфраструктура и успешное предприятие, где шьют шубы, производят молоко, мясо и соки. А еще в Остромечево чтят белорусские традиции и обычаи, с которыми ознакомились зарубежные партийцы.

Новый этап межпартийного диалога! «Белая Русь» заключила ряд договоров.

От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира-4

Вильям Фариньяс, член политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы:
У нас есть похожее агрообразование, мы называем это комунной. Мы взяли этот опыт от Китая. Я вижу, что такие места могут развиваться, иметь все то, что есть у городских жителей.

От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира-6

В 2026 году международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира – от Лаоса и Мьянмы до Зимбабве и Венесуэлы. Участники форума приняли резолюцию, подчеркнув свою безусловную приверженность принципу уважения суверенитета независимых государств, указали на безальтернативность развития дружественных, взаимоуважительных отношений между нациями для обеспечения мировой безопасности и прогресса человечества.

Партия «Белая Русь» заключила ряд международных договоров с зарубежными политическими силами.

# Международное сотрудничество # Белая Русь

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