От Лаоса до Венесуэлы. Международная конференция «Белой Руси» объединила партийцев из 16 стран мира

Новый этап межпартийного диалога. Белорусская партия «Белая Русь» расширяет географию международного сотрудничества. Ряд соглашений подписан на площадке второй межпартийной конференции, которую в этом году принимал Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в программе форума значились выездные мероприятия. Иностранные гости познакомились с жизнью на селе. Делегации посетили агрогородок Остромечево, который первым в Брестской области получил статус «Деревня будущего». Здесь не хуже чем в городе: есть все для комфортной жизни: социальная инфраструктура и успешное предприятие, где шьют шубы, производят молоко, мясо и соки. А еще в Остромечево чтят белорусские традиции и обычаи, с которыми ознакомились зарубежные партийцы. Новый этап межпартийного диалога! «Белая Русь» заключила ряд договоров.

Вильям Фариньяс, член политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы:

У нас есть похожее агрообразование, мы называем это комунной. Мы взяли этот опыт от Китая. Я вижу, что такие места могут развиваться, иметь все то, что есть у городских жителей.