Новости «24 часа» на СТВ признаны лучшей информационной программой Беларуси по итогам конкурса «Телевершина»

Прямо сейчас на Falcon Club Arena разворачивается главное медийное событие двухлетия – XVI Национальный конкурс «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам от Александра Лукашенко зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

«Телевершина» стала доброй традицией чествования ярких достижений талантливых представителей белорусского телевизионного сообщества. Творческая атмосфера и жанровое многообразие национального конкурса вдохновляют уже состоявшихся и только начинающих авторов отечественной тележурналистики на создание новых форматов работы и рейтинговых проектов, наполненных гордостью за нашу страну и любовью к зрителю, а награды лауреатов свидетельствуют о признании мастерства среди коллег. Убежден, что нынешняя церемония порадует высокими результатами и подарит участникам праздничное настроение, идеи и энергию для покорения новых профессиональных высот. Желаю крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы по дальнейшему развитию телеиндустрии родной Беларуси. 29 мая 2026 года, Александр Лукашенко. И у нас уже есть грандиозный повод для гордости! Лучшей информационной программой страны официально признаны новости телеканала СТВ!

Для оглашения победителя в номинации «Лучшая информационная программа» на сцену приглашается министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Добрый день, дорогие друзья. Голос за сценой мне сказал до начала, все должны быть лаконичны. Говоря об этой церемонии, это люди без права на ошибку. Они делают новости – Новости «24 часа».

Юлия Алексеюк, ведущая:

Спасибо. Когда мы запускали вечерний «Информационный канал» именно в таком формате, сразу было понятно, что это будет качественный и толковый проект. В итоге, как мне кажется, стало даже лучше. Мы делаем новости ярко во всех смыслах, по картинке вы это видели. Мы делаем их смело, порой даже дерзко.