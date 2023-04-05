Петровский: мы должны более активно продвигать белорусскую продукцию на рынке России

Главная политическая тема 5 апреля – визит президента Беларуси в Россию. В Кремле этим вечером прошли переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь обсудили союзные программы. Как отметил белорусский лидер, они реализованы на 80 %. Подробнее здесь . Также шла речь о мировом переустройстве и действиях коллективного Запада. В этих условиях нашим странам приходится корректировать двусторонние отношения и оперативно реагировать на вызовы и угрозы.

Петр Петровский, политолог:

Те риски и вызовы, то обострение международной ситуации, которое сегодня мы видим, особенно в регионе Восточной Европы, диктует максимальную мобильность и потребность в реагировании, игре на опережение. Чем мы сегодня и занимаемся. Вопрос здесь же стоит в чем? Либо коллективный Запад возьмет инициативу на себя, либо мы сохраним свой суверенитет и независимость. Поэтому мы должны не считать, сколько встреч происходит (если надо, их надо и больше делать), а мы должны смотреть на результат. Результаты, очевидно, за 2022 год: мы нарастили наш товарооборот, сбалансировали таким образом, что он для Беларуси был профицитный, и мы должны работать именно в этом направлении, то есть занимать те ниши на российском рынке, которые еще не заняты, более активно работать в регионах и продвигать белорусскую продукцию.

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