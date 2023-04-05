«Спрос за порядок в сельском хозяйстве бескомпромиссный!» Какие планы у аграриев на этот сезон?

Новости Беларуси. Погода добавила сложностей в работе аграриев. Из-за похолодания некоторые районы приостановили посевную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, отставание от графика составляет примерно два дня. Но учитывая обеспеченность техникой и кадрами, завершить сев зерновых хозяйства могут за неделю – при оптимальных погодных условиях. В планах белорусских аграриев в этом году засеять свыше 2 миллионов гектаров площадей. Вопрос успешной посевной для нашей страны – стратегический. Продовольственная безопасность сегодня в руках тружеников АПК. Во время недавнего Послания глава государства ориентировал аграрный сектор на плодотворную и результативную работу. Спрос будет бескомпромиссный. Что посеем и что пожнем? Расскажет Глеб Прокофьев.

Стародорожский район – южный регион Минской области. И несмотря на то, что здесь аграрии всегда стартуют первыми, но в этом сезоне погода сдерживает темп. Приходится ждать. Яровой клин здесь – более 3 тысяч гектаров. Традиционно ставка на пшеницу. Урожай всегда хороший, а каравай – весомый. В этом году этой культуре особое внимание. Вопросы по семенному фонду закрыты. Техника на линейке готовности, механизаторами хозяйства укомплектованы.

Юлия Новикова, главный специалист сектора растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Стародорожского райисполкома:

Озимый зерновой клин составляет 12 тысяч гектаров. Из них 10 555 гектаров посеяны на зерно. Под урожай 2023 года посеяно 2 000 гектаров озимого рапса на зерно. На сегодня подкормка азотными удобрениями составляет более 50 % от общей площади.

Традиционно первыми в кампанию включаются южные регионы. А вот на севере техника еще не вышла в поля. Подготовка началась еще осенью: заготовка семян, ремонт машин, закупка недостающих запасных частей, а также средств защиты растений. Посевная кампания – сегодня главный вопрос в каждом регионе нашей страны. Подробности. Аграрный сектор всегда на контроле главы государства. Сегодня мы готовы не только себя прокормить, но и наших партнеров. Продовольственный экспорт в прошлом году впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. Благодаря пристальному вниманию прошлый год оказался рекордным. За последнее пятилетие в Беларуси вырастили лучший урожай зерновых. Не понижая планку, амбициозные планы и на этот сезон.