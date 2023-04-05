Гомельский технический вуз внедрил в производство более 50 разработок. Как студентам удаётся подрабатывать во время учёбы?

Новости Беларуси. Курс на практику. Гомельский государственный технический университет имени Сухого внедрил в производство более 50-ти научных разработок и получил за это 1,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У вуза есть контракты практически со всеми крупными предприятиями региона, а его выпускники – достойные кадры на производствах. Об удачном тандеме университетской науки и реального сектора экономики – репортаж Анны Корольчук.

Более полусотни научных разработок, которые уже приносят пользу белорусской экономике. В лабораториях Гомельского технического университета имени Сухого решают конкретные производственные задачи и работают над импортозамещением. В 2022 году вуз в сотрудничестве с частным предприятием из Жлобинского района вошел в кластер по выпуску огнеупорных материалов.

Игорь Одарченко, декан механико-технологического факультета Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого:

Одно из предприятий – единственное в Беларуси, которое занимается производством вибролитых огнеупоров, это очень, на мой взгляд, перспективное и значимое направление – такого производства в Беларуси нет. Три-четыре года назад мы начали с ними тесно сотрудничать, заключили договор о взаимодействии в научно-технической сфере. Дальше реализовали проект по созданию кластера. Реализовали, наверное, порядка 12-15 совершенно новых научных проектов с выпуском инновационной и, наверное, в 100 % случаев импортозамещающей продукции для Белорусского металлургического завода, стекольной промышленности и других отраслей.

Педагоги вместе с молодежью изготавливают аналоги импортных деталей и проводят их испытания. Причем постоянные контракты у вуза есть не только с отечественными гигантами, но и с российским бизнесом. Только в 2022 году на экспорте заработали более 170 тысяч рублей. Курс на практикоориентированность дает и другие плюсы. Студенты, еще не окончив учебу, подрабатывают на предприятиях, где их ждут и после распределения. Все пять факультетов вуза имеют филиалы своих кафедр на предприятиях – их более 20-ти.

Артур Путято, ректор Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого:

Мы открыли уникальный филиал, он на самом деле немного выделяется от того, что мы даже имеем. На Гомельском заводе литья и нормалей – сразу двух кафедр. Руководство Гомельского завода литья и нормалей полностью поддержало идею, причем само выступило с инициативой. Оснастило учебную аудиторию макетами образцов, плакатами. И туда наши ребята уходят раз в неделю на целый день на занятия.

Никита Коноваленко, студент Гомельского государственного технического университета имени П. Сухого:

Каждый семестр по каждому предмету есть практические, лабораторные занятия. На практических мы чаще больше рассчитываем что-то, на лабораторных мы изучаем оборудование, конкретно ходим в цех, смотрим на оборудование, сам процесс производства деталей.

Не первый год молодежь стажируется у резидентов Гомельского технопарка и получает опыт в запуске роботизированных производств. Их компетенции применяют и на гомельском предприятии по выпуску сельхозтехники. Среди недавних новаций университетской команды – улучшенная система очистки в зерноуборочном комбайне. Новый способ вентиляции практически полностью убирает примеси из зерна.