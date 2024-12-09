Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить транспортные вопросы.

Таксист поделился мнением о работе реестра

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:

Сейчас процент таких водителей уменьшается в связи с постепенной работой транспортной инспекции. Конечно же, мой взгляд на это немножко иной, отличается от взгляда Министерства транспорта или транспортной инспекции. Я считаю, что можно было решить этот вопрос гораздо быстрее. Но здесь, получается, мы решили действовать мягкой силой. То есть компания, которая фактически создала этот нелегальный рынок, рынок со стороны «Яндекса» был создан, мы это компанию не трогаем. А пытаемся наводить порядок среди водителей и перевозчиков. Что я могу сказать на данный момент? Водитель остается в самой неудобной ситуации. Да, где-то пассажиру дорого. Но это дорого только в час пик – полтора-два часа. В остальное время тарифы упали. Общее мнение моих коллег, что все откатилось до 1 ноября. В принципе ничего не поменялось. И ожидание коллег было от рынка, что будет здесь порядок и поднимутся цены. Как минимум вопрос стоял не в том, что поднимется цена, которая была 15 рублей в час пик вместо трех. А именно три рубля уйдет, останется нормальная цена, условно семь рублей. Нам не надо 15 рублей. Дайте нам семь рублей за эту поездку, которая три рубля. А та, которая 15 стоит, она должна всегда стоить 15. Мы можем с Запада доехать до вокзала за 10 рублей в один момент. А потом, когда у нас повышенный спрос, цена может быть 20-30 рублей. У меня как у пассажира возникает вопрос: а что это, сверхприбыль у наших таксистов? То есть он готов ехать за 10 рублей, а тут он везет за 30. У него сверхприбыль? Никто не говорит о том, что 10 – это не цена. Это демпинг со стороны диспетчера такси «Яндекс».

«Лайфхак» заказать такси через доставку – в Минтранспорта рассказали об ответственности

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

До 1 ноября часть населения просто подпитывалась некой информацией из Telegram-каналов, еще каких-то ютубов, которые говорили, что 1 ноября не наступит, все будет перенесено. Что якобы, вот чуть ли не достоверное сведение о том, что это перенесут на полгода. Кирилл Казаков, СТВ:

Учиться не надо, оклейка не надо, ничего не надо. Сергей Дубина:

Мы создали информационную блокаду в части того, что нам мешает: свидетельство о повышении квалификации, невозможно записаться на курсы повышения квалификации, трудовые договоры. Все нам мешает, мы не можем без этого работать. Принимается постановление правительством, снимаются эти вопросы, что мы имеем? Ситуация кардинально не меняется. Фактически, с 1 ноября, когда начал работать реестр, все условия до этого были созданы. Но опять потом начинается, ищутся иные причины. Почему все-таки мы не хотим включиться в реестр? Возможно, мы что-то ждали. Возможно, там кто-то в итоге на этом YouTube или в Telegram-канале решил хайпануть. Может быть, создать для себя какую-то рекламу. Алена Сырова, СТВ:

Потому что лень и халява. Кирилл Казаков:

А можно я самую главную историю Минска расскажу о том, что доставка не подорожала, такси подорожало. Приезжает машина доставки, люди садятся и едут. Сергей Дубина:

Из 63 автомобилей, которые были обозначены транспортной инспекцией, как изъятые, пять автомобилей изъяты именно при осуществлении доставки. Якобы доставка грузов, на самом деле была перевозка пассажиров. Такие случаи тоже выявляются. И позиция регуляторов, позиция диспетчеров на этот предмет, которое было тоже в СМИ озвучено, она сейчас этот вопрос, я надеюсь, урегулировала. Потому что фактически те пассажиры, которые решили сэкономить… Кирилл Казаков:

Ну, обмануть всех называется, да. Сергей Дубина:

Обмануть всех. Но сами перевозчики, сами водители стали заинтересованы быть в том, чтобы не попасться на этой уловке.

В такси нельзя работать больше нормы? Рассказали в транспортной инспекции Кирилл Казаков, СТВ:

Мне один таксист рассказывал: нас двое на одну машину. 12 часов он, приезжаем, меняемся и ключ даже не достаем.

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Реестр сегодня в том числе отображает запросы диспетчеров. Диспетчер перед передачей заказа автоматически спрашивает в реестре, соответствует ли требованиям законодательства водитель и его машина или не соответствует. И транспортная инспекция видит все эти запросы. По большому счету, по машине, по водителю, по фирме мы всегда сможем проверить, какие запросы, в какое время, в отношении какого водителя к нам поступали, от какого диспетчера. Соответственно, постановление Совета Министров №565 нам дает право в том числе получить информацию из электронной системы этого диспетчера, который направлял запросы, чтобы получить доказательства на нарушение режима труда. Кирилл Казаков:

Но это же тоже безопасность. Уставший водитель, попадая в аварию… Юрий Костюк:

Конечно. Сам по себе реестр создан как профилактическое средство. То есть мы сегодня боремся только с умышленными правонарушениями. Провели комплекс контрольных мероприятий, он проводился совместно с транспортной инспекцией. Мы будем разбираться, как водители без права управления попали в реестр. Такого быть не может, потому что включается реестр, туда вносятся списком удостоверения, которые поступают из ГАИ. Срок действия удостоверения контролируется автоматически. Если водитель его лишается либо срок действия заканчивается, эти сведения нужно обновлять и у перевозчика есть специальная кнопочка. Без этого он в реестре активным не будет Читайте также: Лазаревич: если вы не согласны с ценами на такси, у нас есть наземный и подземный транспорт В МАРТ рассказали, как формируются цены на поездку в такси Эффект от действия норм указа для таксистов сработал – замминистра транспорта

Какие требования для работы в такси предъявлены иностранным гражданам?

Алена Сырова:

Мы говорим о том, что наши белорусские водители должны были пройти и подтвердить свое знание правил дорожного движения элементарно, а что касаемо иностранных граждан – все то же самое? Сергей Дубина:

Он точно также должен был пройти курсы подготовки водителей такси, если сроки прошли, пройти курсы повышения квалификации, медицинские освидетельствования перед рейсом. Пройти медицинскую комиссию у нас здесь, в стране, которая даст гарантии, что он соответствует требованиям, предъявляемым к водителю для перевозки пассажиров.

В МАРТ ответили на вопрос о монополии «Яндекса» в сфере такси

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:

Я хочу сказать, что, наверное, Министерству антимонопольного регулирования торговли следует обратить внимание вот на какой вопрос. И это, наверное, самая большая боль среди перевозчиков. У нас два самых важных элемента для безопасности – это транспортное средство, чтобы оно было исправным, и водитель, который имеет право управлять. За что берет информационная система, которая является диспетчером? У них есть тарифы 20-23 % от всей выручки. У нас упрощенная система в законодательстве – 6 %. То есть государству от выручки достаточно 6 %. Какому-то информационному ресурсу надо аж 20 %. Может быть, со стороны Министерства антимонопольного регулирования торговли следует обратить внимание, что это предприятие является монополистом и для наших предприятий, для белорусских субъектов хозяйствования, что они создали такие условия, что все идут подключаться туда. И каким-то образом урегулировать это. Кирилл Казаков:

Звучало такое заявление о том, что они монополисты.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Да, мы их включили в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение. Признали компанию Belgo Company монополистом на рынке Минска и Минской области. Но я хочу сказать, что включение в реестр и признание монополистов антимонопольным органом – это еще не значит, что они автоматически нарушают. Точно так же, если бы они нарушали и не были включены в реестр, то к ним бы все равно применялись бы эти меры ответственности в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства. Надежда Лазаревич:

Мы говорим немножко о другом. Мы говорим, что 20 % они получают и ничего не отдают в бюджет. Они инфраструктуру не развивают, ответственность социальную не несут. Иван Вежновец:

Они отдают через налоги, которые они уплачивают, – налог на прибыль и все остальные, которые предусмотрены законодательством. А с точки зрения установления тарифа для перевозчиков, они включены в реестр как диспетчер, мы для них ввели ценовое регулирование с точки зрения установления порядка и применения цен. Есть один из способов, у нас в предусмотренном законодательстве, когда они формируют свою тарифную политику, публикуют ее на сайте и должны ее придерживаться. Мы не сторонники жестких мер регулирования ценового там, где может в той или иной степени работать рынок. Да, компания занимает доминирующее положение, но есть другие диспетчеры. Пожалуйста, водитель, если ты не хочешь платить 20 % этой компании, иди к другой, которая у тебя возьмет меньше.

Попутки – это незаконно? Сергей Дубина:

Здесь мы взяли на себя ответственность, потому что такси – это публичный договор, а раз это публичный договор, значит мы несем ответственность, что этот перевозчик будет соответствовать требованиям законодательства. Если пассажир берет на себя такую ответственность, я сомневаюсь, что я бы хотел своего ребенка отправить через попутчика, непонятно кого, непонятно куда. Юрий Костюк:

Вы должны понимать, что для нас этот попутчик, если он возьмет денежные средства или что-то еще как оплату за проезд, то для нас это будет перевозчик, который занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Нет разницы с помощью какого интернет-ресурса. Тот ресурс, который будет передавать такие заказы, и владелец этого ресурса тоже будет отвечать, как и все остальные.

В Беларуси очень либеральный вход в перевозочный бизнес