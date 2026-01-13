Белгидромет предупреждает! В ночь на 15 января ожидаются морозы до -30

Январь продолжит удивлять белорусов непривычными холодами. Самой морозной станет ночь на 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белгидромет предупреждает, что по востоку страны температура воздуха опустится до минус 30.
Январь продолжит удивлять белорусов непривычными холодами. Самой морозной станет ночь на 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белгидромет предупреждает, что по востоку страны температура воздуха опустится до минус 30.
При этом во всех регионах Беларуси продолжается массовая уборка снега. Задействованы более 3 500 сотрудников ЖКХ, а также свыше 1 000 единиц спецтехники. Коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме – расчищают дороги, улицы, пешеходные пути, дворовые территории. Для уборки снега дополнительно привлечены 390 единиц спецтехники и более 700 работников сторонних организаций.
В сложных погодных условиях в Витебской области созданы рабочие группы по координации работы учреждений образования. Специалисты ежедневно держат на контроле вопросы организации подвоза учащихся, своевременного устранения сосулек и наледи.
Напомним, по решению местных исполкомов в учреждениях среднего и специального образования могут временно отменить учебные занятия. Но при условии, что температура воздуха будет от минус 25 и ниже и скорость ветра более трех метров в секунду.
Как показал недавний циклон «Улли», оперативные службы Беларуси были готовы к капризам погоды во многом благодаря своевременному предупреждению от синоптиков. Отметим, что в 2025 году по государственной инвестиционной программе в стране возведено пять новых автоматических метеорологических станций белорусского производства. Их разместили в районах, где ранее такие наблюдения не проводились. В 2026 году появится еще пять.