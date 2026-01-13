Прямой эфир

Белгидромет предупреждает! В ночь на 15 января ожидаются морозы до -30

13 января 2026 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Январь продолжит удивлять белорусов непривычными холодами. Самой морозной станет ночь на 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белгидромет предупреждает, что по востоку страны температура воздуха опустится до минус 30.

Белгидромет предупреждает! В ночь на 15 января ожидаются морозы до -30-2

При этом во всех регионах Беларуси продолжается массовая уборка снега. Задействованы более 3 500 сотрудников ЖКХ, а также свыше 1 000 единиц спецтехники. Коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме – расчищают дороги, улицы, пешеходные пути, дворовые территории. Для уборки снега дополнительно привлечены 390 единиц спецтехники и более 700 работников сторонних организаций.

В сложных погодных условиях в Витебской области созданы рабочие группы по координации работы учреждений образования. Специалисты ежедневно держат на контроле вопросы организации подвоза учащихся, своевременного устранения сосулек и наледи.

Белгидромет предупреждает! В ночь на 15 января ожидаются морозы до -30-4

Напомним, по решению местных исполкомов в учреждениях среднего и специального образования могут временно отменить учебные занятия. Но при условии, что температура воздуха будет от минус 25 и ниже и скорость ветра более трех метров в секунду.

Белгидромет предупреждает! В ночь на 15 января ожидаются морозы до -30-6

Как показал недавний циклон «Улли», оперативные службы Беларуси были готовы к капризам погоды во многом благодаря своевременному предупреждению от синоптиков. Отметим, что в 2025 году по государственной инвестиционной программе в стране возведено пять новых автоматических метеорологических станций белорусского производства. Их разместили в районах, где ранее такие наблюдения не проводились. В 2026 году появится еще пять.

# Погода # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Рост зимнего травматизма зафиксирован в Беларуси во время зимних каникул
13 января 2026 11:14

Рост зимнего травматизма зафиксирован в Беларуси во время зимних каникул

Более 42 тыс. человек участвуют во 2-м этапе РТ в Беларуси
13 января 2026 10:41

Более 42 тыс. человек участвуют во 2-м этапе РТ в Беларуси

Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов
13 января 2026 10:40

Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов