Белгидромет предупреждает! В ночь на 15 января ожидаются морозы до -30

Январь продолжит удивлять белорусов непривычными холодами. Самой морозной станет ночь на 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белгидромет предупреждает, что по востоку страны температура воздуха опустится до минус 30.

При этом во всех регионах Беларуси продолжается массовая уборка снега. Задействованы более 3 500 сотрудников ЖКХ, а также свыше 1 000 единиц спецтехники. Коммунальщики трудятся в круглосуточном режиме – расчищают дороги, улицы, пешеходные пути, дворовые территории. Для уборки снега дополнительно привлечены 390 единиц спецтехники и более 700 работников сторонних организаций.

В сложных погодных условиях в Витебской области созданы рабочие группы по координации работы учреждений образования. Специалисты ежедневно держат на контроле вопросы организации подвоза учащихся, своевременного устранения сосулек и наледи.