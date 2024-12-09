763 административных нарушений у таксистов выявили сотрудники ГАИ – Войтешко

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить транспортные вопросы.

Александр Войтешко, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларусь:

С 26 ноября по 6 декабря мы проводили так называемое профилактическое мероприятие для пресечения выявления нарушений в сфере перевозки пассажиров именно водителями такси. Мы специально очень широко анонсировали проведение этого мероприятия во всех средствах массовой информации. Мы очень долго освещали, и, наверное, сегодня все пассажиры автомобилей такси согласятся с нами, что практически с каждого радиоприемника, даже в том же такси, звучало: «Будьте внимательны, на следующей неделе, с 26 числа начинается проведение профилактической акции сотрудниками ГАИ. Будут смотреть соблюдение правил дорожного движения водителями такси». Все про это знали. Но в итоге что получилось?

Александр Войтешко:

Сотрудниками Госавтоинспекции за эти две недели было остановлено более 6 тысяч автомобилей такси для проверки. Где-то были остановлены за нарушение правил, где-то были остановлены просто для проверки документов, это понятно. И выявлено 763 административных правонарушения. В целом, административное правонарушение, большая их часть, связана с нарушением правил перевозки пассажиров. Но, к сожалению, я возвращаюсь к широко анонсированному вопросу в средствах массовой информации, все знали, что мы будем особое внимание уделять. Три водителя позволили себе сесть за руль автомобиля при привозке пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, четыре водителя были задержаны за то, что управляли транспортным средством при перевозке пассажиров, не имея водительских удостоверений. Мы сейчас с коллегами будем разбираться, как такое произошло, почему водитель, не имеющий права управления, находился в этом реестре. Здесь у нас подозрение.