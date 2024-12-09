В МАРТ рассказали, как формируются цены на поездку в такси

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Действительно, таких вопросов много поступало, особенно в начале ноября. И я тут не совсем соглашусь, с точки зрения того, что, наверное, водители ожидают того, что тарифы вырастут. И это понятно с их точки зрения. Пассажиры ждут другое – чтобы они снизились. И мы, действительно, в ноябре изучали довольно-таки досконально эту всю ситуацию: сложившиеся тарифы образования у компании «Яндекс», тарифы образования у других диспетчеров такси. И могу сказать о том, что у большинства компаний на текущий момент на рынке функционирует так называемое динамическое ценообразование. Это когда тариф формируется в зависимости от количества машин, которые работают в данный момент в конкретной точке, и спроса покупателей. В чистом виде рыночный механизм. При этом хочу сказать о том, что есть компании, которые работают по фиксированному тарифу, и я думаю, что коллега вполне это знает.

Эффект от действия норм указа для таксистов сработал – замминистра транспорта (подробности).