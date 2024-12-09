Эффект от действия норм указа для таксистов сработал – замминистра транспорта

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить транспортные вопросы.

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

В первую очередь та задача, которая преследовалась этим нормативным актом, в настоящий момент реализовывается, и можно сказать, что эффект от действия норм указа сработал. Основная задача, которая ставилась перед нами, – это создать равные условия для всех таксистов, для всех перевозчиков, диспетчеров и обеспечить соблюдение требований законодательства, которое было прописано. И фактически отдельными субъектами подменялись понятия, подменялись требования, не выполнялись задачи.

Это было и раньше. У нас же вопрос в том, как бы кто себя ни называл, он фактически попадает под действие законодательства, которое действует на этой территории, на которой субъект осуществляет свою деятельность. Это касается не только «Яндекса», были иные субъекты, которые говорили, что оказывают на территории Беларуси лишь информационные услуги.

Но фактически они осуществляли деятельность такси, связанную с приемом, передачей заказов и управлением перевозочного процесса. Сейчас в том числе и компания «Яндекс» представлена на территории Беларуси субъектом Республики Беларусь, который зарегистрирован в реестре перевозчиков в качестве диспетчера автомобильных перевозок такси.