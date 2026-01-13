9 новорождённых умерли за две недели 2026-го в роддоме Новокузнецка

В Новокузнецке зафиксирована трагическая ситуация в родильном доме № 1: за первые две недели января скончался девятый по счету новорожденный, пишет «РИА Новости».

Все погибшие младенцы имели внутриутробную инфекцию. В настоящий момент четверо новорожденных продолжают борьбу за жизнь – они размещены в отделении интенсивной терапии.

Роженицы высказывали ряд серьезных претензий к работе медучреждения. Среди основных жалоб – нехватка медицинского персонала и некорректное отношение к пациенткам в процессе родов. По свидетельствам женщин, отдельные медработники прибегали к недопустимым методам стимуляции родов, в частности, оказывали давление на живот роженицы.

Кроме того, поступали сообщения о том, что функции медсестер нередко выполняли санитарки. Еще одна проблема касалась использования медицинского оборудования: несмотря на проведенную закупку современной техники, сотрудники продолжали работать со старыми аппаратами.