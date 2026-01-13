Прямой эфир

США призывают своих граждан покинуть Иран

13 января 2026 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран из-за продолжающихся масштабных протестов в Исламской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране проходят с конца декабря 2025 года. Изначально жители выступали против обвала национальной валюты и резкого роста цен. Теперь протестующие кроме экономических реформ требуют смены политического режима.

Демонстрации вылились в ожесточенные столкновения с правоохранителями и военными. Известно, что жертвами противостояния стали более 600 человек, однако точное число погибших установить пока сложно. МИД Ирана обвинил США и Израиль в причастности к массовым беспорядкам.

Трамп ввел пошлины в 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина
13 января 2026 09:00

Испанская полиция провела крупнейшее в своей истории морское задержание партии кокаина

Масштабные поисково-спасательные учения прошли в Гонконге
13 января 2026 08:48

Масштабные поисково-спасательные учения прошли в Гонконге

Скандал в Польше – в одной из лучших клиник Варшавы погибла пациентка из-за халатности врачей
13 января 2026 07:51

Скандал в Польше – в одной из лучших клиник Варшавы погибла пациентка из-за халатности врачей