США призывают своих граждан покинуть Иран

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран из-за продолжающихся масштабных протестов в Исламской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране проходят с конца декабря 2025 года. Изначально жители выступали против обвала национальной валюты и резкого роста цен. Теперь протестующие кроме экономических реформ требуют смены политического режима.

Демонстрации вылились в ожесточенные столкновения с правоохранителями и военными. Известно, что жертвами противостояния стали более 600 человек, однако точное число погибших установить пока сложно. МИД Ирана обвинил США и Израиль в причастности к массовым беспорядкам.