Генеральная прокуратура продолжает масштабное расследование о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Не только тихая память, но и громкая правда – вот наше оружие на мировой гибридной войне, когда прицельно стреляют, в том числе по нашей исторической памяти. Генеральная прокуратура продолжает масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. И вот в Верховный суд Беларуси направлены материалы еще по трем эпизодам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Допрошено около 20 тысяч человек, установлено более полутора сотен ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения жертв геноцида. И, казалось бы оценка бесчеловечных преступлений должна быть однозначной. Но позиция и заявления отдельных западных политиков по этой особенной теме порой просто шокирует. Репортаж – Кристины Протосовицкой.

Объяснение сложного и простого понятия одновременно для местных школьников кроется в первую очередь в Бронной Горе. Урок памяти для поколения, которое разделяет с событиями Великой Отечественной войны более 80 лет.

Елизавета Мшар, краевед, библиотекарь Бронногорской средней школы:

Даже близко никого не подпускали, все было обнесено колючей проволокой. Это проводилось секретно. Строчили пулеметы и расстреливали людей, которые лежали в ямах. Бронная гора – это фабрика смерти, несколько могил длиной до 50 метров и глубиной до 4, куда людей свозили вагонами из разных городов и укладывали штабелями для расстрела. За пять месяцев убили свыше 50 тысяч мирных жителей, а по некоторым оценкам вплоть до 70 – узников гетто, белорусов, поляков. Впервые прокуроры смогли установить личности 1604 жертв. Трагедия из безымянной и массовой превратилась в личную историю.

Александр Крутько, прокурор Березовского района:

Работая с архивными документами брестского гетто и за рубежом, в ходе расследования уголовного дела были установлены эти граждане. И можно говорить о конкретных лицах, которые нашли здесь последний путь.

А это место исчисляется 150 тысячами жертв – военнопленные и мирные жители. Памятный знак пятого железнодорожного полка. В годы Великой Отечественной войны немцы организовали здесь «Шталаг-313». Безвинных людей в это жуткое место сгоняли из Витебска и окрестных деревень. В июне 44-го лагерь освободили. Сегодня здесь безмолвно, но куда красноречивее – десятки следов, которые ведут к вершине монумента. Люди помнят. Но мест, где болит белорусская душа, еще больше.