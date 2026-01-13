Прямой эфир

Более 42 тыс. человек участвуют во 2-м этапе РТ в Беларуси

13 января 2026 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси проходит второй этап репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои знания проверяют более 42 тысяч человек.

Более 42 тыс. человек участвуют во 2-м этапе РТ в Беларуси-2

Старт был дан 3 января. Второй этап охватывает 14 предметов. Результаты станут доступны в личных кабинетах на сайте РИКЗ в 20-х числах февраля. Также будет организовано консультирование по каждому предмету.

Третий этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси с марта по апрель. Список мест опубликован на сайте Республиканского института контроля знаний. Участие в репетиционном тестировании дает возможность школьникам потренироваться, чтобы показать более высокие результаты во время централизованного экзамена и централизованного тестирования.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов
13 января 2026 10:40

Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

Почему «Ружанский» – лучший выбор для восстановления и отдыха? Поговорили с директором санатория
13 января 2026 10:00

Почему «Ружанский» – лучший выбор для восстановления и отдыха? Поговорили с директором санатория

Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове
13 января 2026 09:29

Проект «Консультационный пункт «Счастливое родительство» стартовал в Борисове