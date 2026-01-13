Более 42 тыс. человек участвуют во 2-м этапе РТ в Беларуси

В Беларуси проходит второй этап репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои знания проверяют более 42 тысяч человек.

Старт был дан 3 января. Второй этап охватывает 14 предметов. Результаты станут доступны в личных кабинетах на сайте РИКЗ в 20-х числах февраля. Также будет организовано консультирование по каждому предмету.

Третий этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси с марта по апрель. Список мест опубликован на сайте Республиканского института контроля знаний. Участие в репетиционном тестировании дает возможность школьникам потренироваться, чтобы показать более высокие результаты во время централизованного экзамена и централизованного тестирования.