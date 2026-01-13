Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

От туризма и международного сотрудничества до сельского хозяйства. На первой в новом году сессии депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли сразу пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом чтении парламентарии внесли поправки в закон об идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Цель документа – сделать путь продукта от фермы до прилавка максимально прозрачным. Предусматривается обязанность по предоставлению товаросопроводительной документации не только производителями, но и покупателями.

Елена Пархимчик, член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действующая редакция данного закона является важным инструментом для отслеживания численности стад и поголовья, контроля показателей здоровья в животноводческой отрасли сельского хозяйства. Также этот закон важен и для населения, которое является основным потребителем продукции животного происхождения. Потребитель продукции может запросить в торговом объекте сопроводительные документы, посмотреть и узнать, из чего сделана, условно говоря, колбаса или мясной продукт.

Кроме того, новшества затронули туристическую сферу. Так, в стране будет создана информационная система, благодаря которой путешественники смогут на одной платформе получить всю необходимую информацию о маршрутах по Беларуси. Главный приоритет – повышение доли туризма в ВВП государства.