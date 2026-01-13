Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

От туризма и международного сотрудничества до сельского хозяйства. На первой в новом году сессии депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли сразу пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От туризма и международного сотрудничества до сельского хозяйства. На первой в новом году сессии депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли сразу пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в первом чтении парламентарии внесли поправки в закон об идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Цель документа – сделать путь продукта от фермы до прилавка максимально прозрачным. Предусматривается обязанность по предоставлению товаросопроводительной документации не только производителями, но и покупателями.
Елена Пархимчик, член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Действующая редакция данного закона является важным инструментом для отслеживания численности стад и поголовья, контроля показателей здоровья в животноводческой отрасли сельского хозяйства. Также этот закон важен и для населения, которое является основным потребителем продукции животного происхождения. Потребитель продукции может запросить в торговом объекте сопроводительные документы, посмотреть и узнать, из чего сделана, условно говоря, колбаса или мясной продукт.
Кроме того, новшества затронули туристическую сферу. Так, в стране будет создана информационная система, благодаря которой путешественники смогут на одной платформе получить всю необходимую информацию о маршрутах по Беларуси. Главный приоритет – повышение доли туризма в ВВП государства.
Ольга Степусь, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Формируется единый орган, который будет отвечать за развитие туризма. С 1 января 2026 года полномочия по государственному регулированию туристической отрасли отданы Национальному агентству по туризму. И законопроект закрепляет эту модель управления. Агентство будет осуществлять координацию работы органов власти, нормотворчество, привлекать инвестиции, а также продвигать туристический потенциал Республики Беларусь на внутреннем и внешнем рынке.
Также высококвалифицированным работникам-иностранцам упростят получение разрешения на постоянное проживание в Беларуси. А филиалам иностранных банков разрешат совершать валютные операции в отношении юридических лиц. Кроме того, депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Оманом о взаимной отмене виз.