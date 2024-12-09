На 8% больше белорусов стали ездить на метро – Лазаревич

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить транспортные вопросы.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы анализировали буквально работу за последних девять месяцев нашего транспорта. У нас плюс 18 % роста услуг по наземному и плюс 8 % роста по подземному. То есть люди больше стали ездить и в метро, и на наземном транспорте.

Но я хочу одно сказать. Да, мы не поддались ни под какие информационные поводы. Системно отработали и с правительством, и с разработчиком нормативных документов. У нас тоже было много вопросов. Мы со многим были несогласны, например, в ходе работы. Но еще раз говорю, что сила нашей страны, что мы небольшая компактная страна, и если у нас есть задача, мы ее можем решить. И никакие вбросы, никакие информационные поводы не дадут возможности дестабилизировать ситуацию.

Поверьте, если бы 1 ноября у нас не выехали все такси… Но мы же спланировали работу, у нас было увеличено количество наземного транспорта, мы принципиально знали. Мы же можем анализировать, мы же умные люди, мы проанализируем, понимаем, какой час пик, по каким маршрутам ездят такси, это все есть. И мы точно так же спланировали, увеличили количество маршруток, увеличили количество транспорта. Этого не понадобилось, но оно было спланировано. И это еще раз показывает, что мы можем анализировать, мы готовы работать с бизнесом, но мы настаиваем, чтобы была работа чистая, открытая. Почему?

Когда происходит авария, когда страдает, не дай бог, ребенок, то мама куда? Она приходит к нам. Она приходит в ГАИ, она приходит в местные органы власти. Говорит: как вы позволили, чтобы моего ребенка вез водитель без прав? Или чтобы он там, например, был выпивший. Ну а как мы можем позволить, когда мы не контролируем эту ситуацию? И вот этот нормативный документ позволил нам хотя бы в каких-то моментах контролировать ситуацию.

Мы уже точно знаем, что он с правами. Мы точно знаем, что он обучен, и мы точно понимаем, что наша машина прошла технический осмотр, что у нее колесо не отвалится или еще что-нибудь в движении. Никто не может исключить аварии, это понятно. Но хотя бы базовые вещи мы уже контролируем. Мы контролируем совместно. Поэтому теперь для этого и был сделан этот нормативный документ. Ну и, конечно же, нужно платить и спать спокойно.