Новости по тегу #Транспорт Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Михаил Сыманович, генеральный директор ОАО «Управляющая компанией холдинга «Белкоммунмаш».
11 появятся в Смолевичах, 9 – в Минске и 1 – в деревне Первомай Фанипольского сельсовета Дзержинского района.
В стране новые правила контроля в общественном транспорте. Касаются они использования технических средств аудио- и видеозаписи, которые уже многие годы помогают решать спорные ситуации с пассажирами.
Виртуальный полигон включает автодром и гараж, а также обстановку реального города.
Во всех районах города работают 9 «витаминных точек» в рамках акции «На работу на велосипеде».
22 сентября Минск присоединится к республиканской акции «День без автомобиля», которая пройдет под девизом: «Беларусь за чистый воздух».
В Беларуси началась активная подготовка законодательной базы для внедрения беспилотного транспорта. Так что уже через два-три года по улицам городов могут побежать трамваи без вагоновожатых. Доверитесь такому транспорту?
Рейс за рейсом по крутому серпантину с грузом в сотни тонн следуют белорусские самосвалы. Отечественная техника составляет основу машинного парка предприятия.
Не пропустите ток-шоу. Сегодня, 7 сентября, в 18.30.
Эта гигантская индустриальная сеть Министерства промышленности объединяет более 160 самостоятельных организаций, заводов и других производств, где занято свыше 154 тысяч человек.
«В ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых для безопасности работников, а также пациентов», – рассказал начальник Департамента охраны МВД Беларуси.
На неделе «Брестмаш» передал регионам ключи от партии свежих авто. Машины уехали на Могилевщину и Гомельщину. А на МЗКТ подготовили обновленный «Неман» на белорусском шасси.
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