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Новости по тегу #Транспорт Беларуси

Беспилотный трамвай в Мозыре! Гендиректор «Белкоммунмаша» рассказал об уникальной разработке
09 октября 2026 11:33

Беспилотный трамвай в Мозыре! Гендиректор «Белкоммунмаша» рассказал об уникальной разработке

Турчин подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников
08 октября 2026 07:35

Турчин подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников

Контроль в транспорте по-новому: что изменилось в Беларуси
05 октября 2026 17:12

Контроль в транспорте по-новому: что изменилось в Беларуси

В Бресте первыми в стране разработали цифровой тренажер для водителей автобусов
02 октября 2026 18:01

В Бресте первыми в стране разработали цифровой тренажер для водителей автобусов

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске
21 сентября 2026 07:05

Экотранспорт и чистый воздух! Неделя мобильности стартовала в Минске

Как столица заботится об экологии и разгружает дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»
19 сентября 2026 08:20

Как столица заботится об экологии и разгружает дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик
14 сентября 2026 20:20

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик

Жодинские гиганты с задачами справляются! Все о работе БЕЛАЗов на алмазных карьерах в России
08 сентября 2026 18:10

Жодинские гиганты с задачами справляются! Все о работе БЕЛАЗов на алмазных карьерах в России

Как обстоят дела с сертификацией СПМ в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»
07 сентября 2026 08:53

Как обстоят дела с сертификацией СПМ в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран
04 сентября 2026 16:42

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?
30 августа 2026 17:47

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?

К знаниям – с комфортом! Более 150 новых автобусов выйдут на школьные маршруты в 2026 году
23 августа 2026 17:16

К знаниям – с комфортом! Более 150 новых автобусов выйдут на школьные маршруты в 2026 году