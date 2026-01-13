Рост зимнего травматизма зафиксирован в Беларуси во время зимних каникул

В зимние праздники в Беларуси зафиксирован рост числа пострадавших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за первые две недели месяца за медицинской помощью обратилось более 150 несовершеннолетних. Пик пришелся на время каникул. В Минске в сутки медики оказывали помощь до 20 юным белорусам.

Чаще всего обращались с переломами конечностей и позвоночника, а также черепно-мозговыми травмами. В большинстве случаев это было следствием небезопасного катания на тюбингах. Из-за высокой скорости спортивным снарядом сложно управлять и практически невозможно остановить самостоятельно.

Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии:

Большинство этих ситуаций происходило в стихийных местах, на стихийных горках, на необорудованных трассах. Важно обратить внимание, что ребенок должен быть правильно экипирован. При ходьбе по снегу, по льду требуется соответствующая обувь, требуется обучение ребенка не вести себя очень активно в такой период, то есть ходить спокойно. Какой-то навык должен присутствовать при падении ребенка, то есть правильно сгруппироваться, не падать навзничь, пытаться больше упасть на бок, чтобы получить меньшую травму.

Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:

С 30-31 декабря по сегодняшний момент у нас госпитализированы девять человек, которые получили травмы на тюбинге. Это у них переломы костей. Мы их будем лечить либо консервативно в гипсовых повязках, если удачно все сложится. Часть из них – на скелетном вытяжении, часть мы уже, к сожалению, вынуждены были прооперировать. У них тяжелые переломы. У пациентов переломы плечевых костей и бедренных костей. Из них еще два человека – с переломами ключицы.