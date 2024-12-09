Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко
Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 декабря в Минске уже 19-й раз прошел Совет делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. Промышленность и нефтехимия, спасательная техника, образование и наука. В повестке пять направлений. Уже создано совместное предприятие по производству станков.
Это реализация стратегического решения по технологической независимости. Новое и перспективное дело – судостроение. Идем одним курсом.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Возрождение, можно сказать, компетенций или белорусского потенциала в области судостроения при содействии судостроительных организаций Нижегородской области. Есть уверенные планы по модернизации нашего флота речных судов, в том числе и не только для перевозки людей, пассажиров и грузов, но и для проведения работ непосредственно на водных путях.
На всех парусах развиваем научно-образовательную среду. На Совете делового сотрудничества подписали документы о сотрудничестве между учеными-аграриями и учреждениями образования. Нижний Новгород – один из центров современной российской науки. Тесно сотрудничает с белорусскими вузами. Обмен опытом, стажировки, чтение лекций, обоюдное участие в конгрессах.
Юлия Сычева, первый проректор Республиканского института профессионального образования:
В Нижегородской области есть такой институт, как Нижегородский институт развития образования, с которым мы планируем в ближайшее время заключить договор о сотрудничестве, который будет предполагать совместную подготовку педагогических кадров.