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Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко

09 декабря 2024 18:55
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Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко-2

9 декабря в Минске уже 19-й раз прошел Совет делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. Промышленность и нефтехимия, спасательная техника, образование и наука. В повестке пять направлений. Уже создано совместное предприятие по производству станков. 

Это реализация стратегического решения по технологической независимости. Новое и перспективное дело – судостроение. Идем одним курсом.

Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Возрождение, можно сказать, компетенций или белорусского потенциала в области судостроения при содействии судостроительных организаций Нижегородской области. Есть уверенные планы по модернизации нашего флота речных судов, в том числе и не только для перевозки людей, пассажиров и грузов, но и для проведения работ непосредственно на водных путях.

Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко-6

На всех парусах развиваем научно-образовательную среду. На Совете делового сотрудничества подписали документы о сотрудничестве между учеными-аграриями и учреждениями образования. Нижний Новгород – один из центров современной российской науки. Тесно сотрудничает с белорусскими вузами. Обмен опытом, стажировки, чтение лекций, обоюдное участие в конгрессах.

Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко-8

Юлия Сычева, первый проректор Республиканского института профессионального образования:
В Нижегородской области есть такой институт, как Нижегородский институт развития образования, с которым мы планируем в ближайшее время заключить договор о сотрудничестве, который будет предполагать совместную подготовку педагогических кадров.

Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко-10

Сферы определены, новые высоты очерчены. В Нижнем Новгороде, главном городе Приволжского округа, сухопутная Беларусь бросила якорь.

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# Беларусь-Россия # Роман Головченко

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