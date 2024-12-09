Беларусь планирует модернизировать флот речных судов – Головченко

Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 декабря в Минске уже 19-й раз прошел Совет делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. Промышленность и нефтехимия, спасательная техника, образование и наука. В повестке пять направлений. Уже создано совместное предприятие по производству станков.

Это реализация стратегического решения по технологической независимости. Новое и перспективное дело – судостроение. Идем одним курсом.