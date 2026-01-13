Протесты во Франции – колонна из почти полутысячи тракторов заблокировала центр Парижа

Не стихают протесты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 января фермеры предприняли очередную попытку достучаться до властей. Колонна из почти полутысячи тракторов заблокировала центр Парижа.

По мнению фермеров, это подорвет сельское хозяйство, так как импортные товары не соответствую требованиям ЕС. Кроме того, французские аграрии призвали правительство обратить пристальное внимание на серьезные проблемы сельхозотрасли.

Фабрис Мулен, фермер (Франция):

Если мы хотим сохранить продовольственный суверенитет, давайте выполнять свою работу. Мы не за анархию, но слишком много правил, которые нас просто убивают. Сегодня мы больше не можем зарабатывать на жизнь своим трудом.

Протестами охвачен не только Париж. В крупнейшем во Франции порту Гавра фермеры установили блок-посты, где проверяют грузовики с продукцией, чтобы остановить ввоз в страну низкокачественных товаров.