Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов

Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нижнем стремиться к новым вершинам сотрудничества с Беларусью готовы. Глава государства предложил целый райдер новых перспективных направлений.

Торговый дом в перспективе. Открытие Генерального консульства Беларуси запланировано на дни проведения XII Форума регионов. Бизнес-общество и руководители областей Союзного государства на этот раз соберутся на площадке Нижегородской области.

Идея проведения знакового события союзной интеграции принадлежит Совету Республики и Совету Федерации. Какой будет предстоящая встреча, сегодня делегация с российского региона обсудила в Совете Республики нашей страны.