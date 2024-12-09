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Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов

09 декабря 2024 18:47
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Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области. Но можем, очевидно, больше. Как выйти на миллиардный уровень товарооборота, 9 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов-2

В Нижнем стремиться к новым вершинам сотрудничества с Беларусью готовы. Глава государства предложил целый райдер новых перспективных направлений.

Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов-4

Торговый дом в перспективе. Открытие Генерального консульства Беларуси запланировано на дни проведения XII Форума регионов. Бизнес-общество и руководители областей Союзного государства на этот раз соберутся на площадке Нижегородской области. 

Идея проведения знакового события союзной интеграции принадлежит Совету Республики и Совету Федерации. Какой будет предстоящая встреча, сегодня делегация с российского региона обсудила в Совете Республики нашей страны.

Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов-6

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Особо важно, что такой форум проходит под патронажем верхних палат парламентов наших стран. И с Натальей Ивановной Кочановой сегодня подробнейшим образом обсудили, какие требования у Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь к проведению Форума. Договорились, что в Нижнем Новгороде Форум должен пройти на самом высоком уровне, задать планку на последующие периоды, последующие годы.

# Беларусь-Россия # Глеб Никитин

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