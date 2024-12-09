Лазаревич: если вы не согласны с ценами на такси, у нас есть наземный и подземный транспорт

Алена Сырова, СТВ: По поводу тех компаний и перевозчиков, которые выходят из тени. Не секрет, что бывали случаи, когда недобросовестные товарищи не платили налоги, работали финансовый год, потом просто подавали историю о том, что они банкротятся, закрывались и дальше по новой. Сколько сейчас в Минске, если есть такая статистика, подобных дел в производстве?

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить транспортные вопросы.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Статистика есть. Позвольте, я ее не буду озвучивать, потому что она имеет достаточно закрытый характер. Мы действительно еще до сих пор проверяем. Но было немножко по-другому. Они озвучивали по упрощенной системе налогов, три месяца проходило, и открывали новую компанию, чтобы априори не платить налоги. И это действительно схема работала.

Мы так активно тут обсуждаем ценообразование, но я хочу сказать, что вы когда заказываете такси, у вас ориентировочная цена есть, а в принципе она постоянная, то есть редко что меняется. Но если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт, полностью логистические пути выстроены в Минске, маршрутки, поэтому право выбора для человека есть. Не все сошлось на такси. Сейчас вся работа местных органов власти выстроена на то, чтобы наши люди могли добраться и на обычном автобусе, на троллейбусе, на метрополитене. Мы строим новые остановки, открываем станции метрополитена и так далее.

Конечно же, тема активная, актуальная именно для сотрудников такси. Но я думаю, что нужно обратить внимание всем, что она не притча во языцех. Мы можем добираться и на наземном транспорте. Да, более удобно, может быть, на такси, более быстро в каких-то степенях. Но если все-таки есть такой большой вопрос по цене, который мы тут активно обсуждали, есть право выбора.