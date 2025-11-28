Новости по тегу #Иван Вежновец

В последующие годы один из акцентов сделают на сильных регионах, которым предстоит равняться на столицу. И важно, чтобы Минск оставался достойным примером – это общая цель.
На полях форума обсуждают вопросы промышленного сотрудничества, а также производители ищут деловых партнеров. Делятся и опытом. Свои наработки презентовали более 20 представителей промышленности и IT-сферы.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документ начинает действовать с 20 июня.
Повышение затронет газ, электричество, отопление и горячую воду.
Куда пропал картофель? Все забрали перекупы или у внезапного дефицита главного белорусского продукта есть другие причины? Кто раздувает волну недовольства в Сети? И когда наконец полки магазинов будут забиты нашими овощами? Ответы на вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».
«У нас промониторено было больше 1800 объектов, а юридических лиц, которых мы привлекли – это где-то 170, чуть больше 170 субъектов, поэтому я бы не сказал, что это массовое нарушение, но они все равно выявляются».
«Если мы говорим про то, что лука нет, то надо понимать, что уже май месяц и межсезонный период, он заканчивается».
Сокращен перечень регулируемых товаров, установлена единая надбавка на импортный товар.
Решение правительства было принято в соответствии с Указом Президента, которым установлены предельные значения тарифов для населения.
Какое мнение у таксистов, что говорят в МАРТ, как разобрались с монополией и как называли за нарушения – представители профильных ведомств и предприниматели искали ответы в студии ток-шоу «По существу».
«Водители ожидают того, что тарифы вырастут. Пассажиры ждут другое – чтобы они снизились».
Министерство проведет акцию «Народныя тавары. Навагодняя зніжка» для поддержки граждан в предновогодний и новогодний период. Она распространится на широкий перечень продукции отечественного производства.
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