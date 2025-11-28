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Новости по тегу #Иван Вежновец

Делегаты – о будущей пятилетке: программа соцэкономразвития ориентирована на внутренние ресурсы
28 ноября 2025 11:16

Делегаты – о будущей пятилетке: программа соцэкономразвития ориентирована на внутренние ресурсы

Белорусский промышленно-инновационный форум начал работу в Минске
23 сентября 2025 13:40

Белорусский промышленно-инновационный форум начал работу в Минске

Правительство берёт на особый контроль цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия
20 июня 2025 13:39

Правительство берёт на особый контроль цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия

Рост незначительный – в МАРТ прокомментировали повышение тарифов ЖКХ
12 июня 2025 17:17

Рост незначительный – в МАРТ прокомментировали повышение тарифов ЖКХ

Что с овощами в белорусских магазинах? В вопросе разбирались эксперты
19 мая 2025 19:44

Что с овощами в белорусских магазинах? В вопросе разбирались эксперты

За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец
19 мая 2025 16:48

За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец

В МАРТ ожидали, что в конце межсезонного периода лук будет на грани – Вежновец
19 мая 2025 16:09

В МАРТ ожидали, что в конце межсезонного периода лук будет на грани – Вежновец

В МАРТ разъяснили изменения в 713-м постановлении Совмина
03 апреля 2025 16:55

В МАРТ разъяснили изменения в 713-м постановлении Совмина

Правительство Беларуси установило тарифы на ЖКУ на 2025 год
11 февраля 2025 11:15

Правительство Беларуси установило тарифы на ЖКУ на 2025 год

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты
09 декабря 2024 19:08

Как изменилась работа таксистов и что с ценами после введения реестра – обсуждали эксперты

В МАРТ рассказали, как формируются цены на поездку в такси
09 декабря 2024 16:18

В МАРТ рассказали, как формируются цены на поездку в такси

МАРТ запустит новую акцию для поддержки граждан в преддверии новогодних праздников
27 ноября 2024 14:12

МАРТ запустит новую акцию для поддержки граждан в преддверии новогодних праздников