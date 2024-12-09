Транспортная инспекция изъяла 61 автомобиль за нарушения указа для таксистов – Костюк

Что сейчас происходит на рынке такси? Как прошел рейд ГАИ по безопасности пассажирских перевозок? Что с ценами? И как новые правила прижились на дорогах? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить транспортные вопросы.

Юрий Костюк, первый заместитель начальника Транспортной инспекции Министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

Да, конечно, я цифры озвучу, но мне хотелось бы отметить, что для нас главное, чтобы субъекты самостоятельно переходили в законное русло. И мы сегодня видим, как оздоровление сферы перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении происходит в геометрической прогрессии, что можно сказать. Коллега сказал, что уже мы глазами видим эти машины, которые с обклейкой. Это же не просто обклейка, это говорит о том, что перевозчик, транспортное средство, водитель, они выходят из тени. То есть он уже не боится этого. И та ценовая политика, которая сегодня сохраняется, говорит о том, что так можно было работать. Указ хуже не сделал. Единственное, что транспортная инспекция, конечно, она еще с самого первого дня, как только появился указ, это было еще 25 января 2024 года, я напомню. Она приступила, в том числе и с местными исполнительными властями, и с Минским горисполкомом, мы очень плотно работали в этой части, к профилактической работе. Мы разъясняли требования законодательства, настраивали наших представителей, субъектов хозяйственных на работу именно в законном русле.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но это вот то, что Дмитрий говорит, мягкая сила. То есть ничего не делается очень резко. Понятное дело, что бывают какие-то острые углы, но их приходится обходить и решать.

Юрий Костюк:

Конечно же, наша профилактическая работа с течением времени немножко трансформировалась. Мы ее меняли. Для себя мы выделяли тех субъектов хозяйственных, которые все-таки не реагировали на те меры, которые мы предпринимали. И сегодня, после 1 ноября, мы знаем, что то право, которое было, оно уже стало обязанностью для многих субъектов хозяйственных. Мы, конечно, стараемся аккуратно общаться с перевозчиками, с диспетчерскими службами. Но, тем не менее, мы сегодня уже видим, на кого не действует профилактика. И мы провели ряд контрольных мероприятий. Эти контрольные мероприятия, как правило, были целенаправленными, то есть мы знали, где надо работать. У нас с 1 ноября изъято 61 транспортное средство. Кирилл Казаков:

Это работает, вообще, изъятие машин?