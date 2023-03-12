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Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи

12 марта 2023 19:19
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Новости Беларуси. Начнем с акцентов, растравленных главой государства на расширенном заседании Совета министров. Фундаментальный разговор длился 4 часа. Это своеобразная сверка трендов, принятых в 2022 году стратегических решений по повышению эффективности экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь, какой бы ни была военно-политическая ситуация за окном, как сказал Президент – и это стало преамбулой всего разговора, экономика в фарватере государственных интересов. Задача номер один. За ней – уровень благосостояния белорусов.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-1

Действительно, в 2022 году произошли тектонические изменения во внешнеэкономических связях. Наши потери от санкций составили около 6 миллиардов долларов. Но в течение года нам удалось компенсировать 80 % этой суммы. Но, как скажет Президент, самое страшное в этой ситуации – успокоиться. Нам надо раскручивать экспортный механизм и дальше. В этом ракурсе смотрим на Восток. Как раз сегодня, 12 марта, начинается официальный визит в Иран. Санкции – не повод бросать экономический якорь, а время возможностей. Особенно для нашей страны, у которой есть что продать – это и технологии, и продукция. Золотая жила сегодня – продовольствие. Цены в мире только растут.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-4

Но в этой гонке за прибылью нельзя забывать о внутреннем рынке. Цены – вот, что волнует и народ, и Президента. Глава государства требует вернуть справедливость на торговые полки. И те, кто надеется, что со временем задача сойдет на нет, ошибаются. Контроль продолжится. А государство, несмотря ни на какие внешние раздражители, не снимает с себя социальных обязательств. Строительство жилья, выплата пенсий, поддержка семей – это константы белорусской модели развития.

За экономическим разговором следила Анастасия Ярощик-Корниенко. Она продолжит тему.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-7

Обычное воскресенье обычной белорусской семьи. После завтрака Кулаковы по традиции отправляются в магазин: закупить продукты. Чтобы каждая белорусская семья чувствовала себя максимально комфортно на неделе на большом Совмине глава государства расставил экономические акценты. Фундаментальный разговор: подвести итоги, сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Ведь от того, насколько прочной будет основа, зависит устойчивость всего дома. 2022-й выдался сложным. Беспрецедентное санкционное давление пришлось нивелировать во многих сферах. Благодаря общим усилиям Беларусь выстояла и продолжает укреплять свой экономический иммунитет от всякого рода недоброжелателей, даже если кому-то и хотелось обратного эффекта.

Лукашенко: «Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор». Читать здесь.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-10

Но расслабляться рано. 2022-й год только задал темп. Глава государства призывает не самоуспокаиваться в условиях продолжающегося санкционного давления. Порядок должен быть в каждом вопросе. В курс экономического развития страны прежде всего заложены социальные обязательства: бесплатное здравоохранение, поддержка многодетных, повышение пенсий, возможность получить арендное жилье.

Лукашенко: социальные обязательства по повышению уровня жизни населения должны быть выполнены. Подробности.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-13

Кулаковы уже в магазине решительно наполняют корзину. В списке необходимых покупок у Марины крупы, мука, овощи. Приятно, что на прилавках товар по приемлемой цене, а главное – свое, отечественное. Стоимость товаров – это то, что волнует каждого. И когда в прошлом году инфляция в стране по разным причинам достигла внушительных размеров, пришлось принимать серьезные решения. К концу 2022-го удалось не только замедлить инфляцию, но и выйти на снижение общего уровня цен.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-16

Юрий Деркач, председатель Витебского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
После принятия решения не все сразу осознали, что правила игры для всех одинаковы. Поэтому были какие-то ухищрения, попытки сделать так, к примеру, в магазинах выставлялся один и тот же товар, например, лук, и не выставлялась цена. Человек берет лук, его спрашивают, где ты взял, и получается цена в два раза больше, чем там, где указана цена. Поэтому эти ухищрения мы на месте видели и тут же принимали меры.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-19

Проверки прошли во всех регионах, ситуация изучалась как в крупных торговых объектах, так и магазинах шаговой доступности. Комитет Госконтроля мониторил исполнение поручений.

Президент: беспредела допустить мы не можем! Цены должны быть справедливыми.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-22

Традиционно свои выходные Кулаковы стараются наполнить культурными и спортивными событиями. Например, посетить выставку «Беларусь интеллектуальная» – презентация научно-технических достижений теперь и в регионах. Новейшие разработки – это же просто космос. На 3D-принтере уже печатают продукты питания. Но то ли еще будет. Перед ученым и конструкторами стоит задача работать над импортонезависимостью.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-25

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Прозвучало новое слово – импортонезависимость. Это очень интересный термин. И мы прекрасно понимаем, что в данном случае мы говорим не о полной независимости в современном мире такое невозможно. Это как раз таки, чтобы быть независимыми от тех недружественных стран, которые ввели против нас санкции.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-28

От санкционной политики Запада пострадали многие сферы. Но ключевые уже адаптировались к сложившимся условиям, отмечают в правительстве. Конечно, есть над чем работать. Все несанкционные отрасли должны добавить до 5 % в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей, открывать новые рынки. В целом в промышленном секторе на первом плане трансфер технологий, создание передовых предприятий, в том числе с участием малого бизнеса, импортозамещение. Отдельная программа в этом направлении есть с Россией. Еще больше инвестиционных производств должно появится и на карте областей. Развитие регионов по-прежнему в приоритете. Ставка и на экономический потенциал сельского хозяйства.

Лукашенко: каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко!

 

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-31

Борздовка – пример того, когда экономика работает, тогда города развиваются, и молодежь с удовольствием продолжает аграрное дело. Кирилл – механизатор в местном сельхозпредприятии. Недавно семья переехала в новый дом. Отец не сомневается, что сын продолжит трудовую династию.

Кирилл Ачковский, механизатор:
У меня четыре брата. Все работают на тракторах – все трактористы. Думаю, может, и этот вот, маленький, тоже пойдет по стопам отца.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-34

Здесь бережно относятся к земле, выращивают хлеб. На фермах, где уже давно ушли от ручного труда, рекорды помогают ставить современные роботизированные линии. Есть и собственное производство, и сеть магазинов. Важно не только произвести продукт, но и доставить его потребителю. Белорусский экспорт.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-37

На рынки дружественных стран переориентировано около 80 % поставок. Россия, Китай. Торговый ракурс также в Африке, Латинской Америке, Азии. Вступление в ШОС, усиление взаимодействия со странами АСЕАН уже открыло Беларуси новые двери.

Олег Гайдукевич: «На Китай нельзя переориентироваться за месяц. Мы работали там десятки лет». Подробнее.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-40

Логистика и платежи – это основные проблемы, с которыми сталкиваются белорусские экспортеры. Для их решения Президент потребовал создать единый центр содействия управлению финансовыми потоками. Заседание Совета Министров под руководством главы государства продолжалось почти четыре часа. Состоялся фундаментальный разговор о перспективах социально-экономического развития страны. Восстановить ВВП, перейти к росту – глобальная задача на 2023 год. Приоритеты для промышленников, аграриев, банкиров, строителей, правительства и региональных властей расставлены детально.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-43

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В 2023 году предстоит решить три ключевые задачи для выполнения установленных параметров экономического развития. Первая – это устойчивая работа реального сектора экономики. Вторая – проактивная инвестиционная политика государства. Третья – это решение наиболее важных вопросов, которые волнуют население: доходы, ЖКХ, дороги, здравоохранение и так далее.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-46

Тем временем Марина Кулакова подводит итоги своей семейной экономики.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-49

Марина Кулакова, многодетная мама:
Мы гордимся тем, что мы многодетная семья. И поддержка, которую оказывает наше государство, всегда для нас очень ощутима. Много различных аспектов, на которые государство обращает внимание, и это очень ценно.

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи-52

А с таким подходом можно уверенно двигаться вперед.

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# Экономика # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Лукашенко # Юлия Абухович # Роман Головченко # Фотофакт

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