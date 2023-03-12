Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи

Новости Беларуси. Начнем с акцентов, растравленных главой государства на расширенном заседании Совета министров. Фундаментальный разговор длился 4 часа. Это своеобразная сверка трендов, принятых в 2022 году стратегических решений по повышению эффективности экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь, какой бы ни была военно-политическая ситуация за окном, как сказал Президент – и это стало преамбулой всего разговора, экономика в фарватере государственных интересов. Задача номер один. За ней – уровень благосостояния белорусов.

Действительно, в 2022 году произошли тектонические изменения во внешнеэкономических связях. Наши потери от санкций составили около 6 миллиардов долларов. Но в течение года нам удалось компенсировать 80 % этой суммы. Но, как скажет Президент, самое страшное в этой ситуации – успокоиться. Нам надо раскручивать экспортный механизм и дальше. В этом ракурсе смотрим на Восток. Как раз сегодня, 12 марта, начинается официальный визит в Иран. Санкции – не повод бросать экономический якорь, а время возможностей. Особенно для нашей страны, у которой есть что продать – это и технологии, и продукция. Золотая жила сегодня – продовольствие. Цены в мире только растут.

Но в этой гонке за прибылью нельзя забывать о внутреннем рынке. Цены – вот, что волнует и народ, и Президента. Глава государства требует вернуть справедливость на торговые полки. И те, кто надеется, что со временем задача сойдет на нет, ошибаются. Контроль продолжится. А государство, несмотря ни на какие внешние раздражители, не снимает с себя социальных обязательств. Строительство жилья, выплата пенсий, поддержка семей – это константы белорусской модели развития. За экономическим разговором следила Анастасия Ярощик-Корниенко. Она продолжит тему.

Обычное воскресенье обычной белорусской семьи. После завтрака Кулаковы по традиции отправляются в магазин: закупить продукты. Чтобы каждая белорусская семья чувствовала себя максимально комфортно на неделе на большом Совмине глава государства расставил экономические акценты. Фундаментальный разговор: подвести итоги, сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Ведь от того, насколько прочной будет основа, зависит устойчивость всего дома. 2022-й выдался сложным. Беспрецедентное санкционное давление пришлось нивелировать во многих сферах. Благодаря общим усилиям Беларусь выстояла и продолжает укреплять свой экономический иммунитет от всякого рода недоброжелателей, даже если кому-то и хотелось обратного эффекта. Лукашенко: «Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор». Читать здесь.

Но расслабляться рано. 2022-й год только задал темп. Глава государства призывает не самоуспокаиваться в условиях продолжающегося санкционного давления. Порядок должен быть в каждом вопросе. В курс экономического развития страны прежде всего заложены социальные обязательства: бесплатное здравоохранение, поддержка многодетных, повышение пенсий, возможность получить арендное жилье. Лукашенко: социальные обязательства по повышению уровня жизни населения должны быть выполнены. Подробности.

Кулаковы уже в магазине решительно наполняют корзину. В списке необходимых покупок у Марины крупы, мука, овощи. Приятно, что на прилавках товар по приемлемой цене, а главное – свое, отечественное. Стоимость товаров – это то, что волнует каждого. И когда в прошлом году инфляция в стране по разным причинам достигла внушительных размеров, пришлось принимать серьезные решения. К концу 2022-го удалось не только замедлить инфляцию, но и выйти на снижение общего уровня цен.

Юрий Деркач, председатель Витебского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

После принятия решения не все сразу осознали, что правила игры для всех одинаковы. Поэтому были какие-то ухищрения, попытки сделать так, к примеру, в магазинах выставлялся один и тот же товар, например, лук, и не выставлялась цена. Человек берет лук, его спрашивают, где ты взял, и получается цена в два раза больше, чем там, где указана цена. Поэтому эти ухищрения мы на месте видели и тут же принимали меры.

Проверки прошли во всех регионах, ситуация изучалась как в крупных торговых объектах, так и магазинах шаговой доступности. Комитет Госконтроля мониторил исполнение поручений. Президент: беспредела допустить мы не можем! Цены должны быть справедливыми.

Традиционно свои выходные Кулаковы стараются наполнить культурными и спортивными событиями. Например, посетить выставку «Беларусь интеллектуальная» – презентация научно-технических достижений теперь и в регионах. Новейшие разработки – это же просто космос. На 3D-принтере уже печатают продукты питания. Но то ли еще будет. Перед ученым и конструкторами стоит задача работать над импортонезависимостью.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Прозвучало новое слово – импортонезависимость. Это очень интересный термин. И мы прекрасно понимаем, что в данном случае мы говорим не о полной независимости – в современном мире такое невозможно. Это как раз таки, чтобы быть независимыми от тех недружественных стран, которые ввели против нас санкции.

От санкционной политики Запада пострадали многие сферы. Но ключевые уже адаптировались к сложившимся условиям, отмечают в правительстве. Конечно, есть над чем работать. Все несанкционные отрасли должны добавить до 5 % в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей, открывать новые рынки. В целом в промышленном секторе на первом плане трансфер технологий, создание передовых предприятий, в том числе с участием малого бизнеса, импортозамещение. Отдельная программа в этом направлении есть с Россией. Еще больше инвестиционных производств должно появится и на карте областей. Развитие регионов по-прежнему в приоритете. Ставка и на экономический потенциал сельского хозяйства. Лукашенко: каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко!

Борздовка – пример того, когда экономика работает, тогда города развиваются, и молодежь с удовольствием продолжает аграрное дело. Кирилл – механизатор в местном сельхозпредприятии. Недавно семья переехала в новый дом. Отец не сомневается, что сын продолжит трудовую династию. Кирилл Ачковский, механизатор:

У меня четыре брата. Все работают на тракторах – все трактористы. Думаю, может, и этот вот, маленький, тоже пойдет по стопам отца.

Здесь бережно относятся к земле, выращивают хлеб. На фермах, где уже давно ушли от ручного труда, рекорды помогают ставить современные роботизированные линии. Есть и собственное производство, и сеть магазинов. Важно не только произвести продукт, но и доставить его потребителю. Белорусский экспорт.

На рынки дружественных стран переориентировано около 80 % поставок. Россия, Китай. Торговый ракурс также в Африке, Латинской Америке, Азии. Вступление в ШОС, усиление взаимодействия со странами АСЕАН уже открыло Беларуси новые двери. Олег Гайдукевич: «На Китай нельзя переориентироваться за месяц. Мы работали там десятки лет». Подробнее.

Логистика и платежи – это основные проблемы, с которыми сталкиваются белорусские экспортеры. Для их решения Президент потребовал создать единый центр содействия управлению финансовыми потоками. Заседание Совета Министров под руководством главы государства продолжалось почти четыре часа. Состоялся фундаментальный разговор о перспективах социально-экономического развития страны. Восстановить ВВП, перейти к росту – глобальная задача на 2023 год. Приоритеты для промышленников, аграриев, банкиров, строителей, правительства и региональных властей расставлены детально.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В 2023 году предстоит решить три ключевые задачи для выполнения установленных параметров экономического развития. Первая – это устойчивая работа реального сектора экономики. Вторая – проактивная инвестиционная политика государства. Третья – это решение наиболее важных вопросов, которые волнуют население: доходы, ЖКХ, дороги, здравоохранение и так далее.

Тем временем Марина Кулакова подводит итоги своей семейной экономики.

Марина Кулакова, многодетная мама:

Мы гордимся тем, что мы многодетная семья. И поддержка, которую оказывает наше государство, всегда для нас очень ощутима. Много различных аспектов, на которые государство обращает внимание, и это очень ценно.